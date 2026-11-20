La même problématique évoquée lors des débats budgétaires concernant l'encouragement de l'industrie automobile tunisienne par des mesures tarifaires limitant l'importation, a été évoquée, hier jeudi, au sujet des mesures prévues dans le cadre du projet de loi de finances 2027 pour accélérer la transition énergétique. Seulement, en termes d'impact, les effets escomptés ne sont pas comparables entre des incidences qui se limitent au marché automobile et celles qui concernent l'activité socioéconomique dans son ensemble, puisque c'est de l'électricité que dépend toute l'économie.

Auditionnée en commission, dans le cadre des débats budgétaires pour l'exercice 2027, la vice-présidente de la Confédération nationale des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect), Hosneloujoud Ben Mustapha, a prévenu que les entreprises ne seraient probablement pas en mesure de supporter le choc des coupures électriques assumé pendant l'été dernier, s'il venait à se reproduire en 2027

. D'où l'importance de tout mettre en oeuvre pour augmenter la production d'électricité, entre autres, dans le cadre de la transition énergétique, donc, en encourageant la production des énergies renouvelables.

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Et, bien que le propos de la Conect ait porté sur de nombreuses propositions visant à consacrer le principe d'équité fiscale, soutenir la production locale, renforcer le rôle social de l'Etat et garantir la sécurité alimentaire et hydraulique, la séance a été dominée par la recherche d'un point d'équilibre entre les objectifs souverains de l'Etat en termes d'énergie et l'encouragement de l'industriel local qui ne parvient toujours pas à satisfaire toute la demande...

Les articles 49 et 50 du projet de loi de finances prévoient, respectivement, des exonérations douanières et fiscales en faveur des batteries destinées à stocker l'électricité et une réduction de 10% sur les droits de douanes appliqués sur l'importation des panneaux photovoltaïques. Pour certains députés, ces mesures ont la latitude de détruire la production locale, alors qu'elle constitue un pilier pour l'investissement et l'emploi.

«Il faut donc les protéger», selon certains députés. D'autres députés se sont interrogés quant à l'aptitude de la production tunisienne à assurer la transition énergétique conformément aux objectifs nationaux, soit 35% du mix énergétique en 2030 et 50% en 2035, contre 9% uniquement à l'heure actuelle. Pour y parvenir, «il vous faut beaucoup de travail», a commenté un membre de la délégation de la Conect.

«Malgré les avantages et les incitations accordés à la production locale depuis 2024, la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique n'a évolué que de 3 point en trois ans, passant de 6% à 9%...», a commenté un autre intervenant, défendant l'importance de l'importation pour accélérer la transition énergétique.

«Il faut avoir les bons chiffres ! », a insisté un autre député, commentant le décalage entre ce qu'avaient affirmé les représentants des industriels tunisiens lors d'une précédente audition, soit de couvrir 100% des besoins lors des pics de consommation, et les estimations réduisant la contribution des producteurs locaux à uniquement 10%.

Au niveau de la pratique sur le terrain, des intervenants ont donné des exemples concrets d'un citoyen qui a installé des panneaux photovoltaïques moyennant 27 mille dinars, alors que cette installation ne devait pas dépasser les 9 mille dinars sans taxation.

Aussi, pour stocker 16 kilowatt/heure (ce qui couvre la consommation ménagère moyenne d'un seul jour), il faut une batterie qui coûte environ 1200 dollars depuis la Chine, soit près de 5000 dinars avec le coût du transport et près du double après l'application des droits de douane et des taxes...

Aussi, les batteries sont soumises à des normes et à des homologations pour répondre à des exigences de sécurité et de performance, au risque de provoquer des explosions et des pertes.

C'est un chantier sur lequel travaille actuellement la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (Steg), dans le but de favoriser, prochainement, notamment après la généralisation des compteurs intelligents, la possibilité de puiser dans les batteries installées sur la grille en cas de coupure électrique, indépendamment du timing des coupures qu'il s'agisse de jour ou de nuit.

En réaction à ce bouillonnement, la vice-présidente de la Conect a regretté que le débat dégénère entre défenseurs des intérêts des industriels et ceux des importateurs, alors que tous les intervenants s'accordent à servir l'intérêt national.

Selon un élu, l'encouragement de l'importation pour résoudre une problématique nationale ne devrait pas déranger ou affecter le producteur local «dont nous avons tous le devoir de protéger et d'encourager», il suffit de trouver le mécanisme adéquat pour parvenir à une situation d'équilibre.

Cela étant, la Conect a proposé de nombreux amendements et pas moins de 15 articles à rajouter dans le projet de loi de finances et dont la séance n'a pas permis de tout décortiquer...