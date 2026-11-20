La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) a lancé, dès septembre 2026, les préparatifs nécessaires pour sécuriser l'approvisionnement en électricité durant l'été 2027 et éviter une nouvelle crise énergétique similaire à celle enregistrée durant la précédente saison estivale.

S'exprimant jeudi lors d'une rencontre-débat organisée par le Conseil des chambres mixtes autour de la crise électrique de l'été 2026, le PDG de la STEG, Fayçal Trifa, a annoncé plusieurs projets visant à renforcer les capacités de production électrique et à mieux maîtriser la demande. L'objectif est de permettre à la compagnie nationale d'être opérationnelle dès juin 2027.

Batteries de stockage, centrales à gaz et énergie solaire

Le programme annoncé par la STEG repose sur plusieurs projets structurants, notamment :

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L'installation de batteries de stockage d'électricité d'une puissance de 300 MW ;

La mise en place de petites centrales électriques fonctionnant au gaz, d'une capacité totale de 200 MW ;

La mobilisation de 300 MW d'énergie solaire, dont 100 MW devraient être disponibles dès février 2027 ;

La remise en service de la centrale électrique de Borj El Amri, d'une capacité de 300 MW, d'ici à la fin de 2026.

Pour la période 2027-2028, la STEG prévoit également la réalisation d'une troisième unité de production à Borj El Amri, d'une capacité supplémentaire de 300 MW.

Parallèlement, des mesures seront mises en oeuvre pour optimiser la consommation électrique durant les heures de pointe. Une campagne de sensibilisation sera notamment lancée afin d'encourager les consommateurs à réduire leur consommation pendant les périodes de forte demande.

Un déficit électrique estimé à 1 500 MW

De son côté, le président du Conseil des chambres mixtes, Nassif Belkhiria, a estimé que le manque de coordination entre la STEG et les entreprises exportatrices avait aggravé les conséquences de la crise électrique de l'été 2026.

Dans un contexte marqué par un déficit estimé à 1 500 MW, il a appelé à une meilleure gestion des ressources énergétiques disponibles et à l'adoption de solutions numériques permettant d'anticiper et de mieux organiser les opérations de délestage.

Coupures électriques : le secteur textile durement touché

Le président de la Chambre tuniso-allemande de l'industrie et du commerce, Ghazi Bich, a indiqué que le secteur textile figurait parmi les plus affectés par les perturbations de l'approvisionnement électrique.

Employant près de 150 000 personnes et générant des exportations annuelles estimées à 9 milliards de dinars, cette industrie a enregistré d'importantes pertes durant les mois de juillet et août 2026, une période cruciale pour la livraison des commandes destinées à l'exportation.

Près de 74 % des entreprises interrogées ont subi des pertes de production

Les résultats d'une enquête menée auprès de 325 entreprises exportatrices, présentés lors de cette rencontre, mettent en évidence l'ampleur des répercussions économiques des coupures électriques.

Selon cette enquête :

89,2 % des entreprises dépendent de l'électricité pour leurs activités ;

73,8 % ont enregistré des pertes de production ;

79,7 % ont subi des coupures électriques non annoncées ;

102 entreprises ont connu des retards de livraison ;

83 entreprises ont dû modifier ou reporter leurs échéances ;

30 entreprises ont supporté des pénalités ou des frais supplémentaires ;

13 entreprises ont enregistré des pertes dépassant 100 000 dinars.

Face à ces difficultés, les représentants des entreprises exportatrices ont plaidé pour une meilleure communication avec la STEG, notamment à travers la désignation d'un interlocuteur unique chargé de communiquer régulièrement sur les mesures engagées pour sécuriser l'approvisionnement en électricité.