Le programme de sauvetage de Tunisair se poursuit à travers un plan d'action faisant l'objet d'un suivi régulier. Un plan de restructuration de la compagnie aérienne nationale a également été élaboré et pourrait être activé si les objectifs fixés ne sont pas atteints, a annoncé, jeudi, le ministre du Transport, Rachid Amri.

Intervenant lors d'une séance plénière consacrée à l'examen du budget du ministère du Transport pour 2027, le ministre a présenté les dernières évolutions concernant les performances opérationnelles et la situation financière de Tunisair.

Tunisair : le taux de ponctualité des vols atteint 45 %

Selon les chiffres communiqués par le ministre, le taux de ponctualité des vols de la compagnie nationale a enregistré une amélioration progressive, passant de 27 % en 2024 à 36 % en 2025, puis à 45 % actuellement, avec une marge de retard de 15 minutes.

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Ce taux atteint environ 70 % lorsque la marge de retard tolérée est comprise entre une et deux heures.

Rachid Amri a assuré que les efforts se poursuivent afin d'améliorer davantage ces indicateurs et la qualité des services proposés aux voyageurs.

Aucun soutien financier direct de l'État

Concernant la situation financière de Tunisair, le ministre a précisé que la compagnie ne bénéficie pas de soutien financier direct de l'État.

En tant qu'entreprise commerciale, Tunisair est appelée à mobiliser ses propres ressources et à assurer son équilibre financier. Ses états financiers font actuellement l'objet d'un suivi.

Un plan de restructuration en cas de résultats insuffisants

Le ministre a également souligné que le redressement du transport aérien et la gestion des équipements aéronautiques répondent à des contraintes spécifiques, nécessitant une approche différente de celle adoptée pour les autres modes de transport.

L'activation du plan de restructuration de Tunisair reste ainsi conditionnée aux résultats du programme de sauvetage actuellement mis en oeuvre.