La Confédération nationale des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect) a proposé, hier, la création d'une taxe à la circulation (vignette) sur les bateaux touristiques, à l'occasion d'une audition en Commission à l'Assemblée des représentants du peuple dans le cadre des débats budgétaires pour l'exercice 2027.

Cette taxe sera calculée selon la puissance du moteur et la longueur du bateau et servirait à alimenter un fonds de soutien à l'industrie maritime, en plein essor en Tunisie.

Selon les données communiquées à cette occasion, le secteur compte pas moins de 75 usines de fabrication de yachts haut de gamme, dont 15 marques internationales, et 80% des catamarans dans le monde sont fabriqués en Tunisie. L'industrie maritime comprend également des spécialités militaire et de pêche.

«C'est un secteur à haute valeur ajoutée et à fort taux d'intégration», a indiqué Montassar Dhiaf, président du groupement professionnel des industries maritimes de la Conect.

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Dans une déclaration aux médias, il a formulé le souhait d'élargir l'exonération de la TVA mentionnée dans l'article 44 pour inclure les bateaux de pêche en haute mer et pas uniquement sur les frais de maintenance.

Aussi, la Conect propose un nouvel article pour supprimer la taxe à la consommation qui s'élève à 50% de la valeur du bateau neuf et la remplacer par une taxe sur la circulation (vignette) qui sera appliquée à tout le parc maritime et non pas uniquement les nouveaux bateaux.

«C'est un secteur qui s'étend et qui se distingue», a-t-il affirmé, faisant état de l'entrée de capitaux tunisiens dans le secteur et l'obtention récente, à New-York, du prix du meilleur yacht au monde.