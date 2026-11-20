La Fédération générale du pétrole et des produits chimiques, relevant de l'Union générale tunisienne du travail (UGTT), a annoncé l'annulation de la grève dans le secteur du transport des hydrocarbures, initialement prévue les 23, 24 et 25 novembre 2026.

Cette décision intervient à la suite du lancement du processus de régularisation de la couverture sociale des travailleurs et de la mise en application des dispositions du procès-verbal d'accord du 2 mai 2019.

Le dialogue et la négociation privilégiés

Dans une déclaration publiée jeudi soir, la fédération a expliqué que l'annulation de la grève s'inscrit dans une démarche de responsabilité syndicale privilégiant le dialogue et la négociation.

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Elle a toutefois assuré que cette décision ne constitue ni un abandon des revendications légitimes des travailleurs ni un recul dans la défense de leurs droits.

La fédération entend poursuivre le suivi de la mise en oeuvre des engagements pris et oeuvrer à la satisfaction des autres revendications professionnelles, notamment l'extension de la prime spécifique aux aides-chauffeurs.

Vers une amélioration des conditions de travail dans le secteur

Soulignant que le processus de régularisation reste long, la structure syndicale a appelé à la tenue d'une séance de négociation afin de définir les modalités d'application de l'accord.

Elle a également plaidé pour l'élaboration d'un plan stratégique permettant de mieux organiser et développer le secteur du transport des hydrocarbures, tout en garantissant les droits des travailleurs.

La fédération a averti que l'absence d'un dialogue sérieux et responsable risquerait d'aggraver les difficultés et de compromettre la stabilité de ce secteur stratégique. Elle a ainsi appelé l'ensemble des parties prenantes à s'engager dans la recherche de solutions durables.

Une prime spécifique pour les chauffeurs de camions

Pour rappel, un accord a été signé le mardi 17 novembre 2026 entre la Chambre nationale des sociétés de distribution des produits pétroliers et la Chambre nationale du transport des matières dangereuses, sous l'égide du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie.

Cet accord prévoit l'octroi d'une prime spécifique aux chauffeurs de camions.

La Fédération générale du pétrole et des produits chimiques avait déposé son premier préavis de grève le 27 août 2026.