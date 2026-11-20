Transport ferroviaire en Tunisie : 190 km de voies rénovées à partir de 2027 et de nouveaux trains

La Tunisie s'apprête à moderniser son réseau ferroviaire à travers plusieurs projets structurants visant à améliorer le transport des voyageurs et des marchandises. Parmi les principales mesures annoncées figure la rénovation de 190 km de voies ferrées dédiées au transport du phosphate dans le bassin minier, dont les travaux devraient démarrer début 2027.

Lors de l'examen du budget du ministère des Transports pour 2027, jeudi, le ministre Rachid Amri a précisé que ces travaux s'étaleront sur 24 mois. La sélection du bureau d'études chargé du suivi du projet est en cours, conformément aux exigences du Fonds saoudien pour le développement, après la mobilisation des trois prêts nécessaires à son financement.

De nouvelles locomotives et une ligne Tunis-Kasserine

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Dans le cadre du renforcement du réseau ferroviaire, un contrat a été signé pour l'acquisition de cinq locomotives électriques destinées à la ligne Moknine-Mahdia.

Le projet de ligne ferroviaire reliant Tunis à Kasserine est, pour sa part, en cours d'évaluation auprès de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).

Le Réseau ferroviaire rapide atteint 95 % d'avancement

Le ministre a également annoncé que le projet du Réseau ferroviaire rapide (RFR) affiche un taux d'avancement de 95 %.

Parallèlement, de nouvelles rames destinées à la ligne Tunis-La Goulette-La Marsa (TGM) sont en cours de fabrication. Leur livraison est prévue à partir de fin 2028, parallèlement à la rénovation des voies ferrées, des stations et du système de signalisation.

Vers une modernisation du métro léger et une liaison ferroviaire Nord-Sud

Le projet de ligne ferroviaire à grande performance reliant le nord au sud de la Tunisie avance également, avec l'évaluation des offres pour la désignation du bureau d'études chargé du projet.

Concernant le transport urbain, les préparatifs se poursuivent pour la rénovation du métro léger, notamment ses voies, ses stations et ses équipements.