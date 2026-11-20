Luanda — Le prix du pétrole brut Brent, référence sur le marché angolais, a ouvert la séance de ce vendredi à 92,32 dollars US, après avoir clôturé la séance précédente à 91,98 dollars US, soit une baisse de 1,05 %.

Le prix du Brent sert à fixer le prix de vente de cette matière première sur le marché international. Il constitue également un point de référence pour l'industrie pétrolière et pour les décisions de l'OPEP.

Le budget général de l'État angolais (OGE, sigle en portugais) pour l'exercice 2026 a été établi sur la base d'un prix moyen du pétrole de 61 dollars US le baril et d'une production journalière estimée à 1 050 000 barils.