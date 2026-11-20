Luanda — Le président de l'Association angolaise des armateurs et gestionnaires de navires (ASARCAGA), André Baião, a reconnu jeudi, à Luanda, le potentiel maritime du pays, tout en déplorant sa sous-exploitation.

S'exprimant lors de l'ouverture de la Conférence nationale sur le transport maritime et la gestion de la marine marchande en Angola, il a indiqué que l'Angola possède plus de 1 600 kilomètres de côtes et des ports stratégiques à Lobito, Luanda, Soyo, Cabinda et Namibe, occupant une position privilégiée entre l'Afrique australe et l'Afrique centrale.

« Nous avons tout pour devenir une puissance maritime. Il nous suffit de concrétiser ce potentiel », a-t-il déclaré.

Devant des représentants du Gouvernement, des chefs d'entreprise, des armateurs, des spécialistes et d'autres participants, le président de l'ASARCAGA a insisté sur le fait que la conférence ne devait pas se limiter à des débats.

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« Cette conférence n'est pas seulement un lieu de débat. Elle vise à prendre des décisions. Elle est l'occasion d'écouter ceux qui sont en mer, dans les ports, en entreprise et dans les salles de classe », a-t-il souligné.

Il espère que les conclusions de cet événement se traduiront par des propositions concrètes, des formations et de véritables emplois pour les Angolais.

La conférence se tient à l'Hôtel de Conventions de Talatona (HCTA), à Talatona, sous le thème « Économie bleue, commerce et intégration régionale ».

L'Angola possède un littoral de 1 650 kilomètres et une zone économique exclusive d'environ 497 800 kilomètres carrés, avec une mer territoriale de 12 milles marins et une zone contiguë allant jusqu'à 24 milles marins.

Le pays possède les ports de Luanda, Lobito, Cabinda, Soyo, Namibe, Porto Amboim, Benguela et Sacomar, avec une importance particulière pour le Port de Luanda, qui gère environ 80 % des importations et des exportations, et le Port de Lobito, porte d'entrée du Corridor de Lobito.