Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Thierry Rakotonarivo, a réuni, en début de semaine à Antananarivo, des diplomates et des représentants d'organisations internationales pour faire le point sur les préparatifs et plaider en faveur d'un soutien renforcé.

Face aux exigences croissantes du calendrier électoral, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) cherche à ancrer sa démarche dans l'anticipation. En début de semaine, son président, Thierry Rakotonarivo, a convié autour d'une table d'échanges des représentants d'organisations internationales, d'institutions multilatérales et de missions diplomatiques en poste à Madagascar. Dans un climat où chaque étape préélectorale suscite une vigilance marquée tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, cette rencontre visait à instaurer un dialogue direct, à clarifier les priorités et à coordonner les appuis. La diversité des participants a illustré l'attention portée par la communauté internationale au bon déroulement du cycle électoral dans la Grande île. Du côté multilatéral et régional, étaient notamment présents le représentant résident du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), l'envoyé spécial du président de l'Union africaine (UA) et le représentant de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour l'océan Indien.

État des lieux

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À leurs côtés, plusieurs chancelleries bilatérales ont pris part aux discussions, traduisant l'intérêt partagé pour la stabilité institutionnelle et la gouvernance : des diplomates de Turquie, le représentant de la République de Corée du Sud, le premier secrétaire chargé des affaires politiques d'Afrique du Sud, le chef de mission adjoint du Royaume-Uni, le chargé d'affaires et chef de mission adjoint du Maroc, le coordinateur du service des droits humains des États-Unis, le conseiller, chef de la section politique, presse et information de l'Union européenne, ainsi que le coordinateur des accords économiques du Japon. Thierry Rakotonarivo a dressé un état des lieux précis des chantiers ouverts au sein de la CENI, détaillant l'avancement des préparatifs tout en exposant les contraintes concrètes du terrain. Entre l'étendue du territoire, des infrastructures parfois fragiles et les exigences logistiques d'un scrutin national, l'institution doit surmonter des défis opérationnels notables avant la suite du processus. C'est précisément sur ce terrain que l'appel du président de la CENI prend tout son sens : sans appui technique, matériel, capacitaire et financier soutenu des partenaires, la cadence des opérations et leur sécurité risquent de se heurter à des goulots d'étranglement. Pour la Commission, cet accompagnement reste déterminant afin de fluidifier l'exécution, de rassurer les acteurs et de consolider la crédibilité d'ensemble des prochaines échéances.