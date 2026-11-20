La coopération entre Antananarivo et Le Caire entre dans une phase plus active. Mercredi dernier, au Palais d'État d'Iavoloha, le président de la Refondation, le colonel Michaël Randrianirina, a reçu en audience officielle la nouvelle ambassadrice de la République arabe d'Égypte à Madagascar, Sylvia Fouad Georgy Mikhail. Cette prise de contact marque une nouvelle étape dans des relations diplomatiques établies en 1970, soit cinquante-six ans d'histoire commune entre les deux pays. Lors de cet entretien, les deux parties ont affiché leur volonté de donner davantage de consistance aux liens existants. Le chef de l'État malgache a souligné que cette rencontre n'était qu'un point de départ, estimant que le partenariat bilatéral dispose encore d'un fort potentiel de croissance. Il a également demandé à la diplomate égyptienne de transmettre un message de salutations et de fraternité à son homologue, le président Abdel Fattah al-Sissi.

Dossiers prioritaires

Du côté d'Iavoloha, l'accent est mis sur la rapidité d'exécution afin de produire des résultats palpables sur le terrain. L'eau constitue l'un des dossiers prioritaires, avec le passage récent de techniciens spécialisés, aux côtés de l'agriculture et de l'éducation. De son côté, l'ambassadrice Sylvia Fouad Georgy Mikhail a insisté sur la consolidation des engagements pris à travers des échanges technico-techniques soutenus. Cette relance s'inscrit dans la continuité du déplacement officiel effectué par le colonel Randrianirina Michaël en Égypte les 29 et 30 juillet derniers. Ce voyage avait permis aux deux dirigeants de poser les bases d'une coopération élargie avec la signature de cinq mémorandums d'entente (MoU) touchant l'agriculture, l'éducation, la santé, ainsi que les volets socio-économique et politique. Depuis l'été, les contacts opérationnels se multiplient. Une mission malgache a déjà fait le déplacement en Égypte, tandis qu'une délégation technique égyptienne séjournait à Madagascar la semaine dernière. D'autres responsables égyptiens sont attendus prochainement dans la capitale pour poursuivre les discussions sectorielles avec leurs homologues malgaches.