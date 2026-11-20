La lutte contre la corruption passe également par la modernisation des procédures administratives. Au ministère de l'Économie et des Finances (MEF), la digitalisation constitue désormais un levier pour renforcer la transparence, améliorer la qualité des services et réduire les possibilités de pratiques illicites. Plusieurs dispositifs numériques sont ainsi développés ou renforcés, notamment le Système d'administration fiscale intégré (SAFI), destiné à améliorer la gestion et la traçabilité des dossiers fiscaux. Cette transformation s'accompagne de la modernisation progressive des plateformes HetraOnline, e-Hetra, e-Bilan et e-Crédit TVA. La Direction générale des impôts (DGI) a également mis en service, le 26 octobre dernier, le numéro vert 834 pour accompagner les contribuables dans leurs démarches. De son côté, la Douane dispose du numéro vert 360, consacré à l'information et à l'assistance des usagers.

Des procédures plus transparentes

La transformation numérique concerne également la gestion des finances publiques. La Direction générale du Budget et des Finances (DGBF) s'appuie notamment sur cinq systèmes d'information : SIIGFP, AUGURE, SIGRFM, SIIGTA et SIGPENSIONS. Dans l'administration douanière, l'utilisation de tablettes et de caméras embarquées vise à renforcer la traçabilité des interventions. Au-delà de la modernisation des équipements, l'objectif consiste à réduire les contacts directs entre agents et usagers, souvent propices aux sollicitations irrégulières. « La digitalisation permet de réduire les interventions humaines inutiles, de suivre les dossiers et de limiter les possibilités de corruption », a souligné le ministre de l'Économie et des Finances, Dr Herinjatovo Aimé Ramiarison. Cette démarche doit également faciliter les contrôles et renforcer la responsabilité des agents publics.