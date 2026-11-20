Un opérateur de plus dans le secteur de la mobilité urbaine. Yango Ride, service de mobilité du groupe technologique international Yango Group, annonce son lancement officiel à Madagascar.

L'arrivée de Yango Ride à Madagascar marque une nouvelle étape dans la digitalisation du secteur du transport urbain.

Réservation numérique

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En lançant son service à Antananarivo, la plateforme entend, en effet, faciliter les déplacements grâce à la réservation numérique, à la transparence des tarifs et à des fonctionnalités de sécurité. Déjà disponible sur le marché, le service permet désormais aux utilisateurs de commander un trajet directement depuis l'application Yango, qui les met en relation avec des chauffeurs partenaires de prestataires de transport locaux. Un service qui intéresse visiblement les utilisateurs puisque, avant même son lancement officiel, Yango avait déjà enregistré l'inscription de plusieurs milliers de chauffeurs partenaires en moins d'un mois. Disponible gratuitement sur Google Play et l'App Store, l'application propose dès son lancement deux catégories de services : Economy et Moto. Les utilisateurs peuvent régler leurs trajets en espèces ou par mobile money, notamment via MVola, Orange Money et Airtel Money. « Les utilisateurs peuvent choisir leur catégorie de transport, connaître le tarif avant de réserver et payer avec ou sans espèces. Notre ambition est de développer ce service aux côtés des chauffeurs et des opérateurs locaux, afin que les acteurs qui connaissent le mieux la ville bénéficient également des opportunités créées », a déclaré Adeniyi Adebayo, Chief Executive of RideTech & CBO de Yango Group.

Sécurité

Madagascar devient ainsi le troisième nouveau marché africain investi par Yango en trois mois, après le Gabon et la Mauritanie. Dans sa démarche, Yango Ride met la sécurité au coeur de l'expérience utilisateur. La plateforme intègre plus de 20 fonctionnalités de sécurité accessibles aux passagers comme aux chauffeurs partenaires, avant, pendant et après chaque trajet. Les utilisateurs peuvent notamment consulter l'identité et la note de leur chauffeur, ainsi que le modèle et l'immatriculation du véhicule avant leur prise en charge. Pendant la course, ils peuvent partager leur itinéraire en temps réel avec leurs proches et accéder à un bouton SOS permettant de contacter les services d'urgence locaux. Un dispositif de détection proactive des accidents et une assistance disponible 24h/24 et 7j/7 complètent ces fonctionnalités. Le modèle est fondé sur la collaboration avec les acteurs locaux : Yango Ride ne possède ni véhicules ni flotte de chauffeurs en propre. La plateforme s'appuie sur des entreprises de transport locales, qui mettent en relation leurs chauffeurs et véhicules autorisés avec les utilisateurs du service.