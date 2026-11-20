Déjà en vigueur, l'obligation d'obtenir une autorisation spéciale délivrée par l'Agence des Transports terrestres (ATT) pour certains types de transport fait l'objet d'un rappel de la part du ministère des Transports et de la Météorologie.

L'autorisation spéciale concerne toute activité de transport de voyageurs assurée par les taxis-brousse et les taxis-be lorsqu'ils sont sollicités pour une location les amenant à opérer hors de leur circuit habituel, mentionné dans leur licence d'exploitation. Sont concernées les activités de transport par des véhicules de taxi-brousse ou de taxi-be dans le cadre d'excursions et de pique-niques, de voyages d'études et d'autres déplacements scolaires, de déplacements liés à des événements religieux, culturels, sportifs ou familiaux, ainsi que le transport de personnes dans le cadre d'enterrements.

Ainsi, les taxis-brousse et les taxis-be qui opèrent dans le cadre d'une location spéciale pour un itinéraire situé en dehors du circuit ou de la zone indiquée dans leur licence d'exploitation devront disposer de cette autorisation spéciale délivrée par l'ATT.