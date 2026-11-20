L'Ordre national des pharmaciens de Madagascar (ONP) a réorganisé le dispositif des permanences dans la capitale. Face à l'extension urbaine et à la croissance démographique, l'ensemble des 82 officines de la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) participe désormais à un système de garde par roulement, doublant ainsi l'offre hebdomadaire pour couvrir les six arrondissements. L'accès aux médicaments en dehors des heures habituelles d'ouverture fait l'objet d'une mise au point de la part du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens de Madagascar. L'objectif principal est d'assurer une meilleure couverture géographique afin de faciliter l'accès aux soins pour les citoyens, quel que soit leur quartier de résidence.

Roulement

Auparavant, lorsque les officines étaient moins nombreuses et concentrées dans certains secteurs, quelques pharmacies assuraient une permanence continue, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avec la hausse du nombre d'établissements et l'expansion de la Ville des Mille, ce modèle a progressivement cédé la place à une organisation par roulement. Alors que le nombre d'officines de garde ne dépassait pas six par le passé, l'ONP a multiplié cet effectif par deux pour atteindre une moyenne de 12 pharmacies mobilisées chaque semaine dans les six arrondissements de la CUA, informe l'ONP.

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Officines. Le calendrier des permanences est établi sous la supervision de l'ONP, en concertation avec les syndicats de la profession, afin de garantir une répartition équitable des obligations tout en tenant compte des besoins de la population. Aujourd'hui, l'intégralité des 82 pharmacies implantées dans la CUA est intégrée au dispositif, ce qui permet de réduire les contraintes liées à l'éloignement géographique. « L'accès aux médicaments ne doit pas connaître d'interruption : la pharmacie de garde est un maillon essentiel de la continuité des soins », rappelle l'Ordre, tout en précisant que cette moyenne de 12 officines hebdomadaires reste évolutive si certaines zones s'avèrent insuffisamment desservies.