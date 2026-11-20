L'évacuation vers Antananarivo des blessés graves de l'accident d'Antsohihy témoigne de la mobilisation des autorités et des équipes médicales face à l'urgence. Malgré cette réponse, ce drame soulève la question fondamentale de savoir jusqu'où les hôpitaux régionaux peuvent assurer la prise en charge des cas graves. Une interrogation qui invite à réfléchir au renforcement des plateaux techniques, des compétences médicales et des moyens hospitaliers dans les régions.

L'accident survenu le 17 novembre 2026 à Antsohihy, qui a coûté la vie à onze personnes, a nécessité une importante mobilisation des secours. Plusieurs blessés ont été évacués par avion vers le Centre hospitalier universitaire Joseph Ravoahangy Andrianavalona (CHUJRA), à Antananarivo, pour bénéficier de soins spécialisés. De son côté, le gouvernement a annoncé qu'il prendrait en charge les dépenses médicales et les transferts. Cette mobilisation mérite d'être soulignée, car elle rappelle également l'importance d'un système d'évacuation sanitaire capable d'orienter rapidement les patients vers les établissements adaptés à leur état. Ces transferts invitent toutefois à une réflexion plus large. Quelles urgences graves les hôpitaux régionaux peuvent-ils traiter actuellement ? De quels équipements et spécialistes disposent-ils réellement ? Et quelles interventions pourraient être assurées localement moyennant un renforcement approprié des capacités ? Il convient de noter qu'une évacuation ne traduit pas nécessairement une insuffisance hospitalière. En effet, certains traumatismes exigent des compétences hautement spécialisées. Cette démarche entend mettre l'accent sur la question du niveau de soins garanti aux populations régionales.

Renforcer

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La Grande île dispose d'une organisation sanitaire articulée autour des centres de santé, des hôpitaux de district, des centres hospitaliers régionaux et des CHU. Selon les données du ministère de la Santé publique, seize centres hospitaliers de référence régionale étaient fonctionnels en 2022. Si leur existence est une chose, leur capacité opérationnelle constitue un enjeu fondamental. Chirurgie d'urgence, anesthésie, imagerie médicale, réanimation, disponibilité du personnel spécialisé et continuité des soins sont autant de capacités à mettre en place. Renforcer ces capacités suppose davantage que l'acquisition d'équipements. La formation, la maintenance, l'approvisionnement, les ressources humaines et le financement du fonctionnement doivent accompagner les investissements. D'autres questions s'invitent ainsi dans la réflexion. Faut-il définir un socle minimal de prise en charge des urgences graves pour chaque hôpital régional ? Faut-il développer des pôles hospitaliers spécialisés desservant plusieurs régions ? Quels investissements permettraient de réduire les transferts évitables, sans compromettre la sécurité des patients ? Le tout, sans supprimer les évacuations sanitaires, indispensables dans certaines situations, mais en rapprochant progressivement les soins spécialisés des populations.