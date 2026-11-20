Madagascar défendra son titre mondial en tir de précision lors des Championnats du monde de Khon Kaen, en Thaïlande. Porte-drapeau de cette ambition, Tendry Fitia Fanjamanovofifaliana tentera de marcher dans les pas de Zigle et de prolonger le règne malgache dans une discipline où la Grande île fait figure de référence.

La délégation malgache est entrée dans la dernière ligne droite. Les représentants de la Grande île ont quitté Madagascar mercredi pour rallier Khon Kaen, en Thaïlande, où se dérouleront, du 20 au 24 novembre, le 52e Championnat du monde de pétanque en triplette masculine et le 17e Championnat du monde de tir de précision. Un rendez-vous majeur au cours duquel Madagascar tentera à la fois de reconquérir le titre en triplette et de conserver sa couronne mondiale en tir. Le coup d'envoi de la compétition sera donné le 20 novembre avec l'accueil des délégations et le tirage au sort. Dès le lendemain, toute l'attention se portera sur le tir de précision masculin, disputé des qualifications jusqu'à la finale. Madagascar y sera représenté par Tendry Fitia Fanjamanovofifaliana.

Champion du monde junior en 2017, le sociétaire de la CBC aura la lourde responsabilité de porter les espoirs malgaches dans une discipline où le pays s'est forgé une solide réputation au fil des années. Le championnat du monde en triplette débutera le 22 novembre avec les cinq premiers tours de compétition. Les choses sérieuses se poursuivront le lendemain avec les phases de cadrage, les huitièmes et les quarts de finale du Championnat du monde ainsi que de la Coupe des Nations. Enfin, le 24 novembre sera consacré aux demi-finales, aux finales et à la remise des médailles.

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Cette édition revêt une importance particulière pour Madagascar. Finaliste malheureuse en 2024 après une défaite de justesse face à l'Italie (13-11), la sélection malgache nourrit de légitimes ambitions. Avec Liva, Baloty, Tendry et Lova Rakotoarisoa, les représentants nationaux comptent effacer ce mauvais souvenir et renouer avec la plus haute marche du podium. L'objectif est clair : briller dès le tir de précision avant de partir à la conquête du titre mondial en triplette. À Khon Kaen, les regards du monde bouliste seront tournés vers une équipe malgache déterminée à écrire une nouvelle page de son histoire.