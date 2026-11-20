Dans le cadre de l'assainissement de la ville d'Antananarivo, les responsables municipaux procèdent au démantèlement des abris de fortune des sans-abri dans le centre-ville et à leur relogement dans des centres d'hébergement. Dernièrement, les sans-abri d'Antaninarenina, d'Ambatomena, d'Ambatonakanga et d'Ambohijatovo ont été incités à quitter les rues et les trottoirs où ils ont l'habitude de passer la nuit pour être relogés au centre d'hébergement de nuit MADCAP, à Isotry, placé sous la tutelle du ministère de la Population et de la Solidarité. Il en a été de même pour les sans-abri installés sous le tunnel d'Ambanidia, également relogés dans ces centres d'accueil de nuit.

Ces derniers mois, les centres d'hébergement de nuit MADCAP et SEBA, à Isotry, connaissent une hausse de fréquentation, résultant des opérations d'assistance aux sans-abri. Ces opérations leur proposent un accueil dans les centres de nuit, où ils bénéficient d'un repas, d'un matelas et de couvertures pour la nuit.