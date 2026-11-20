Ce week-end, le Nord-Est et le Nord-Ouest de la région Analamanga vibreront une nouvelle fois au rythme du trail. Depuis sept ans déjà, l'Ultra Trail des Collines Sacrées (UTCS) fait le bonheur des passionnés de course en pleine nature. Pour cette nouvelle édition, les coureurs devront puiser dans leurs réserves pour traverser les rizières, gravir les collines et dévaler des pentes abruptes.

Un parcours exigeant qui réclame de la technique, de l'agilité et de l'endurance, où les foulées, tantôt rapides, tantôt mesurées, devront permettre à chacun de venir à bout des kilomètres. Ils seront au total 1 069 participants, issus de 14 pays, à prendre part à cette aventure sportive. Pour donner davantage de relief à l'événement, l'UTCS accueillera également des traileurs de renommée internationale, notamment Irchaad Ghanty, de La Réunion, et Gilbert Baudoin, de l'île Maurice. Parallèlement à la venue de ces deux sportifs, le club réunionnais de randonnée Passion Rando Run fera également le déplacement dans la Grande Île. Une dizaine de ses membres participeront ainsi à cette édition du Trail des Collines Sacrées. L'équipe de Run Sport, dirigée par Roland et Marlène Chane, figure également parmi les invités de cette manifestation.

Une ambition internationale

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Désireux de donner une dimension internationale à son événement, l'UTCS a noué un partenariat avec la Fédération française de randonnée à La Réunion. Depuis 2011, des échanges de coureurs sont organisés dans ce cadre, offrant aux traileurs malgaches l'occasion de se mesurer à des coureurs lors de compétitions à l'étranger. Plusieurs d'entre eux ont ainsi pu s'illustrer sur les sentiers réunionnais, notamment lors du Trail du Volcan. C'est le cas de Mamie Andrianirina, Hajanirina, Matio Ramiandrisoa et Marie Sendratefiniaina, qui ont porté haut les couleurs de Madagascar.

À Madagascar, le trail gagne progressivement du terrain. Les compétitions se multiplient tout au long de l'année et attirent un nombre croissant d'adeptes. De son côté, l'UTCS bénéficie de la confiance renouvelée de ses partenaires et sponsors, à savoir Tourisme artisanat, ORTANA, Visit Analamanga, Aro, BMOI, Carrefour et Orange Money, qui reconnaissent le sérieux de son organisation.

De l'inscription au départ, en passant par le déroulement de la course jusqu'à l'arrivée, les participants ont pu apprécier le savoir-faire des organisateurs. Une qualité d'organisation qui contribue à la réputation de l'événement et laisse aux coureurs de beaux souvenirs à chaque édition.