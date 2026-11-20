La mémoire de Jacqueline Ravelomanana a été placée au coeur de l'ouverture de la Semaine de l'Histoire de l'Indianocéanie 2026. Organisée du 16 au 21 novembre à La Réunion, cette rencontre scientifique régionale a consacré sa première journée à un hommage appuyé à cette éminente historienne, dont les travaux ont marqué la recherche, notamment dans le domaine de l'éducation des jeunes filles.

En présence de ses deux filles, Tantely Sitraka Shirley Ravelomanana et Mialy Andriamananjara, chercheurs et universitaires se sont réunis pour évoquer le parcours intellectuel et scientifique de cette figure du monde académique, qui fut membre du comité scientifique de l'Association historique de l'océan Indien (AHIOI). À travers plusieurs communications, présentées en présentiel et par visioconférence, les intervenants ont revisité ses travaux, ses publications et les grandes orientations de ses recherches. Une attention particulière a été accordée à son domaine de prédilection : l'histoire de l'éducation des jeunes filles. Les témoignages ont permis de mesurer la portée de ses contributions scientifiques, tout en faisant resurgir les souvenirs, les expériences et les moments de collaboration partagés avec leurs collègues et leurs proches.

Madagascar était représenté par une délégation de chercheurs conduite par les professeurs Gil Dany Randriamatsiana et Lalasoa Jeannot Rasoloarison. Elle comprenait les docteurs Rolland Rakotovao, Marie Robertine Rajoelinoro, Bako Nirina Rasoarifetra, Sylvie Milson Rasoanandrasana et Élisé Harimino Asinome. Des universitaires issus d'autres établissements de la région ont aussi pris part à cette journée commémorative.

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La Semaine de l'Histoire de l'Indianocéanie constitue un espace de réflexion sur les dynamiques historiques et socioculturelles de la région. Pour cette édition 2026, trois axes structurent les échanges : l'ordre et la sécurité, l'esclavage ainsi que les interdits alimentaires dans les sociétés de l'Indianocéanie. Les différentes interventions et réflexions scientifiques issues de cette semaine de rencontres devraient faire l'objet d'une publication collective prévue en 2027. Une manière de prolonger les débats et de donner une nouvelle visibilité aux travaux présentés.

En définitive, l'hommage rendu à Jacqueline Ravelomanana rappelle, dans le même temps, la place essentielle des chercheurs dans la transmission et la construction de la mémoire historique régionale.