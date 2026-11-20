La semaine de l'entrepreneuriat, à Antsiranana, a été lancée à l'ancien bâtiment de l'Hôtel de la Poste, le mardi 17 novembre dernier. En présence du directeur régional de l'Industrialisation-DIANA, de l'adjoint au maire, du représentant du gouverneur de la région ainsi que des partenaires, l'initiative de l'équipe de Vahatra Center demeure fidèle à elle-même. Cinquième édition déjà ! Lors de la première édition, comme si c'était hier, les associés d'Eudoxie Beanjara ont fait feu de tout bois pour réaliser un rêve commun : inculquer une culture entrepreneuriale à leurs concitoyens, notamment à la nouvelle génération. Quatre années se sont écoulées, et le projet vit en s'adaptant aux circonstances que traverse le pays.

Encore jeune, peut-être

Mais il s'avère trop réducteur de comparer l'âge d'une conception innovante dans la cité du Pain de sucre à celui d'un enfant qui a du mal à souffler ses cinq bougies ! De beaux efforts ont été fournis durant cette demi-décennie. Combien d'activités semblent atteindre leur maturité en l'espace d'un cycle solaire avant de dégringoler soudainement pour de multiples raisons !

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La pointe du Nord peut s'affirmer comme une localité où l'entrepreneuriat commence à connaître un essor. Une conscience qui s'est éveillée dès la période pré-Covid. La mise en place de la semaine de l'entrepreneuriat a aiguillonné l'esprit des jeunes épris d'innovation et d'initiative économique. Elle a libéré un souffle longtemps gardé dans les entrailles des entrepreneurs en devenir qui, autrefois, hésitaient à s'affirmer. Désormais, la semaine de l'entrepreneuriat à la diégolaise est devenue une référence dans la région septentrionale.