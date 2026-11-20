Après six mois de formation intensive et plusieurs étapes de sélection, les douze finalistes de la deuxième édition de Most Model Madagascar se retrouveront demain, samedi 21 novembre, à partir de 13 heures, à l'Akoa Ivandry, pour la grande finale organisée par Embassy Mode of Fah Style, avec la participation d'Unity Agency Madagascar, une agence de mannequinat. L'événement mettra à l'honneur une nouvelle génération de mannequins issus de différentes parties du pays, notamment d'Antananarivo, de Tamatave, de Majunga et de Nosy Be.

Le projet dépasse largement le simple concours de beauté ou de défilé. Most Model Madagascar se distingue par sa volonté de former des modèles complets. Depuis le casting lancé au mois de mai, les candidats ont traversé plusieurs phases de sélection, dont des séances de « face off » et de « kick-off », avant d'atteindre le stade final. Sur les deux cents inscrits au départ, seuls douze candidats, cinq hommes et sept femmes, ont été retenus pour briguer les titres de Most Model Madagascar 2026.

Au coeur du projet figure un programme de formation de six mois articulé autour de trois grands axes. Le premier porte sur l'art de l'apparence, avec des modules consacrés au mannequinat, au maquillage, au stylisme, à la coiffure et à la maîtrise de l'image. Le deuxième est dédié à la culture générale de la mode, abordant son histoire, son actualité ainsi que les métiers qui l'entourent, des stylistes aux créateurs en passant par les photographes. Enfin, le troisième axe met l'accent sur le développement personnel, la psychologie, la philosophie, le maintien corporel et les valeurs nécessaires à l'évolution professionnelle des candidats.

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La finale se déroulera en quatre grandes phases. La première sera consacrée à l'accueil des invités et à la présentation officielle des ambassadeurs Fah Style. La deuxième mettra en lumière les douze finalistes à travers différents passages et défilés permettant d'évaluer leur présence scénique, leur prestance et les acquis développés durant leur formation. La troisième phase sera marquée par la présentation de la pièce chorégraphique « Lakolosy Tokana », une création inspirée de « Lakolosy Maro » d'Ariry Andriamoratsiresy, venant enrichir la dimension artistique de l'événement. Enfin, la quatrième et dernière phase sera consacrée à la proclamation des résultats et au couronnement des lauréats.

À l'issue de la compétition, un homme et une femme seront sacrés vainqueurs. Ils bénéficieront notamment d'un contrat professionnel d'une année en tant qu'ambassadeurs de la marque Fah Style pour la saison 2027, en plus des distinctions prévues par les organisateurs.