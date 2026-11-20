Hier, la deuxième journée de l'audience consacrée à l'affaire d'empoisonnement à Ambohimalaza, qui, rappelons-le, a fait 35 morts, s'est déroulée dans une ambiance électrique. Dès 8h, une longue file s'étirait devant le tribunal d'Anosy. Des familles, des proches et des curieux, dont certains étaient munis d'un thermos de café, de bouteilles d'eau et de quoi grignoter, s'étaient préparés à une longue journée. À l'intérieur, le hall du palais de justice s'est vite rempli, au point qu'il ne restait plus un mètre carré de libre. Un écran géant avait été installé pour retransmettre les débats à ceux qui n'avaient pas pu entrer dans la salle.

Le procès a repris à 9h20, avec l'appel de Fenohasina à la barre. Un peu plus de vingt minutes plus tard, à 9h43, la lumière a vacillé, puis s'est éteinte. Elle est revenue avant de disparaître à nouveau à 9h54. Cette fois, le président a suspendu l'audience pendant cinq minutes. « Il a fallu attendre que les transmissions soient rétablies pour éviter que les débats ne donnent lieu à des interprétations », a expliqué l'avocat général, qui avait insisté pour cette interruption. Le moment était mal choisi. La partie civile venait d'interroger Fenohasina sur l'éventuelle présence d'un autre « papasaosy », sugar daddy, qui aurait pu financer la fête. Le fil de la question a été coupé net et la salle a retenu son souffle pendant que les techniciens s'activaient.

Dans la salle, l'ambiance tenait presque du stade. À chaque question bien sentie du ministère public ou de la nuée d'avocats, des murmures approbateurs montaient des bancs. Et quand une réponse paraissait un peu trop légère ou maladroite, les huées fusaient.

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Après près de deux heures d'audition de Fenohasina, c'est sa mère qui a été appelée à la barre. Le tribunal s'est retiré à midi et l'audience a repris à 12h30. La suite de la journée a vu défiler le père, puis la soeur, son frère et d'autres personnes, tous entendus comme témoins. Mais c'est un coup d'éclat qui a finalement précipité la fin des débats. Appelée à témoigner, la mère d'une des victimes a fini par perdre son sang-froid face à l'interrogatoire d'un des avocats de la défense portant sur la question du montant de dédommagement. Submergée par la colère, elle s'est ruée vers le banc des avocats en brandissant la photo de sa fille, provoquant un sérieux tumulte dans l'enceinte du tribunal. Le président a immédiatement ordonné une suspension d'audience. Les juges ne sont revenus dans la salle que cinq minutes plus tard, une fois la plaignante évacuée par le service d'ordre. Cet incident a mis un terme aux débats de la journée, l'audience étant renvoyée à aujourd'hui.