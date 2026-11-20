Le procès de l'affaire Ambohimalaza s'est poursuivi hier devant la Cour criminelle ordinaire, en salle 4. À la barre, Fenohasina, l'une des accusées, a été longuement interrogée par le ministère public sur l'existence présumée d'un « sugar daddy » et sur la présence, le soir de son anniversaire, d'un véhicule 4x4 accompagné de gardes du corps à l'espace Valéria. Fenohasina a tout nié en bloc. Elle affirme que seulement deux inconnus se sont présentés sur les lieux durant la fête. Selon elle, le propriétaire de l'espace les aurait lui-même accompagnés pour visiter les différentes pièces, dont la cuisine. Elle assure également n'avoir reçu aucune information particulière de sa part et soutient que les festivités se sont poursuivies normalement dans la nuit du 14 juin 2025.

Des soutiens financiers évoqués

Plusieurs noms ont été cités au cours de l'audience, certains appartenant à des personnes aujourd'hui décédées ou vivant à l'étranger. La cour, le parquet général et les avocats ont cherché à établir l'existence d'éventuels soutiens financiers aux accusés, voire d'éventuels commanditaires qui auraient pu les inciter à empoisonner les victimes. Fenohasina et sa famille ont toutefois maintenu leurs dénégations. Les témoins se sont également succédé à la barre. Le père, la soeur et le frère de Fenohasina ont notamment été entendus, ainsi que le footballeur Rakool et plusieurs amis de l'accusée, présents à la fête et ayant survécu à la soirée.

100 millions d'ariary réclamés

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Les plaignants et les victimes ont, eux aussi, comparu hier. Interrogés sur leurs demandes d'indemnisation, ils ont chacun réclamé 100 millions d'ariary de dommages et intérêts. L'audience a été particulièrement tendue après la déposition de la mère de Nomena et de Fitahiana. Toutes deux avaient été victimes de l'empoisonnement. Nomena, propriétaire de l'espace, est décédée, tandis que Fitahiana a survécu, mais souffre de séquelles qui l'empêchent aujourd'hui de travailler. La tension est montée lorsque l'avocat a demandé à la mère de Fitahiana ce qu'elle avait reçu lors de son passage à Iavoloha. Elle a évoqué une somme de 10 millions d'ariary, avant d'exprimer sa colère et sa douleur : « Cet argent ne pourra jamais remplacer la vie de notre enfant, qui était notre soutien. » Elle a ensuite directement mis en cause l'organisateur de la fête et sa mère, qu'elle accuse d'être responsables de la mort de son enfant. Face à l'émotion, les forces de l'ordre ont dû intervenir. L'audience a été momentanément suspendue et la mère de Fitahiana a été conduite à l'extérieur pour retrouver son calme. Selon les résultats des analyses réalisées par le professeur Pierre Rasolonirina à Strasbourg, cette fête d'anniversaire aurait fait au moins 35 morts, victimes d'un empoisonnement au GHB et au méthanol. Le procès se poursuit aujourd'hui.