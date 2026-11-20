Artiste peintre et céramiste diplômée des Beaux-Arts, Pixi célèbre quinze années de création à travers « Becoming », une exposition qui marque un tournant important dans son parcours artistique et humain.

Le vernissage de l'exposition, au Klub Saganeva hier, a été marqué par une distinction prestigieuse. L'artiste a reçu les insignes de chevalier de l'Ordre des Arts, des Lettres et de la Culture, remis par Érik Lalaina Razafindrainibe, directeur général de l'Académie nationale des arts et de la culture (ANAC), qui a officiellement ouvert l'exposition.

Née le 5 mai 1995, Hasina Harimanana Randriatsilofoniaina, connue sous le nom de Pixi, développe depuis 2012 un univers singulier où dialoguent la couleur, la matière et la texture. Sa démarche s'appuie sur une recherche permanente, nourrie par l'observation, l'expérimentation et l'envie constante de repousser les frontières de la création.

À travers la peinture, la céramique, la peinture sur verre ou encore la décoration sur porcelaine, elle façonne des oeuvres empreintes de poésie, de sensibilité et d'émotion. Ses créations de grand format, parfois monumentales, sont devenues l'une des signatures de son travail.

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Présentée au Havana Resort du 23 novembre au 14 décembre, l'exposition « Becoming » rassemble dix oeuvres récentes autour d'une réflexion sur l'identité et la transformation personnelle. L'artiste y explore ce que chacun révèle de lui-même au monde et ce qu'il choisit de garder dans son jardin secret.

« Nous sommes tous en devenir. Nous n'avons pas besoin d'avoir toutes les réponses », confie-t-elle. Cette idée constitue le fil conducteur de l'exposition, pensée comme une invitation à l'introspection plutôt qu'à l'interprétation imposée.

Parmi les oeuvres exposées, « Zaza varira et sa mère » occupe une place particulière. Inspirée par les émotions liées à la maternité, cette toile évoque la protection d'une mère face aux peurs de son enfant. Une oeuvre forte, née d'une sensibilité récente de l'artiste à la relation maternelle et à sa dimension universelle.

Influencée par Vincent Van Gogh pour la puissance émotionnelle de sa peinture et par Léonard de Vinci pour sa curiosité intellectuelle, Pixi poursuit une quête artistique guidée par l'authenticité et l'évolution permanente.

Elle s'attache également à transmettre son savoir-faire à travers des ateliers de peinture et de céramique, convaincue que l'art est avant tout un espace de partage et de rencontre.

La distinction reçue à l'occasion de « Becoming » vient ainsi couronner un parcours construit avec passion, travail et persévérance. Une reconnaissance qui accompagne une artiste résolument tournée vers l'avenir, fidèle à la philosophie qui inspire ses oeuvres : grandir, se transformer et continuer à devenir.