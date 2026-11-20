Franceville, le 19 novembre 2026 -- La ministre de la Planification et de la Prospective, Louise Pierrette Mvono, a ouvert ce mercredi à Franceville les travaux de l'atelier de préparation du Plan provincial de croissance et de développement du Haut-Ogooué.

Pendant deux jours, élus locaux, autorités administratives, chefs des services déconcentrés, représentants du secteur privé et acteurs économiques vont définir ensemble les projets qui répondent le mieux aux besoins des populations de la province.

Le PNCD, boussole de l'action gouvernementale

En ouvrant les travaux, la ministre a transmis les encouragements du Président Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, Chef de l'État et Chef du Gouvernement, qui suit avec attention, les travaux engagés dans les neuf provinces." Il a défini le Plan National de Croissance et de Développement (PNCD) 2026-2030 comme la « boussole exclusive de l'action gouvernementale » visant à traduire son projet de société (« Bâtissons l'édifice nouveau ») en résultats concrets pour les citoyens

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Après Makokou, Tchibanga, Mouila et Lambaréné, l'étape de Franceville poursuit le même objectif : décliner localement le Plan national de croissance et de développement 2026-2030.

Faire des atouts du Haut-Ogooué des leviers d'emplois« Le Plan national de croissance et de développement 2026-2030 fixe les grandes priorités du pays. À l'échelle de la province, notre travail consiste à choisir les projets qui permettront de les mettre en oeuvre en tenant compte des réalités de chaque territoire. »

Louise Pierrette Mvono a rappelé les atouts sur lesquels la province peut s'appuyer : le manganèse de Moanda qui contribue à l'économie nationale, Mounana qui occupe une place dans l'histoire minière du Gabon, Franceville, ville universitaire et carrefour d'échanges, appelée à jouer un rôle majeur dans la formation et l'innovation, le Transgabonais qui relie la province au port d'Owendo, ainsi que le patrimoine culturel du Haut-Ogooué. « Comment faire de ces atouts une source d'emplois, de débouchés pour les entreprises locales et de meilleurs services pour les habitants ? » a-t-elle interrogé.

Un état des lieux précis, puis des priorités

La ministre a invité les participants à dresser un état des lieux précis dans leurs communes et leurs départements : quels sont les besoins les plus urgents ? Quels projets sont déjà engagés et quels obstacles faut-il lever ? Elle les a ensuite priés de convenir d'une liste de projets prioritaires pour les cinq prochaines années.

Pour chaque projet proposé, il faudra préciser à quel besoin il répond, qui pourra le porter et à quelles conditions il pourra être réalisé.Ces éléments permettront d'orienter la programmation des investissements et la recherche de financements.

Un plan fruit du travail collectif« Le plan sera le fruit du travail des acteurs de la province et de l'État. Les collectivités, les services de l'État et les acteurs économiques ont chacun un rôle à jouer dans sa mise en oeuvre. »

Les contributions pendant ces deux jours aideront à préciser ces responsabilités et à définir les résultats attendus.

Le ministère de la Planification et de la Prospective apportera son appui technique. Il accompagnera les acteurs dans la recherche de financements pour les projets viables et créateurs d'emplois, et suivra avec eux l'avancement des projets, en en évaluant les résultats.

Ambition : un pôle de transformation, de formation et d'innovation« Notre ambition est de faire du Haut-Ogooué un pôle de transformation industrielle, de formation et d'innovation. Cela suppose de renforcer les liens entre les entreprises et les établissements de formation pour que les activités économiques de la province ouvrent davantage de perspectives aux jeunes. »

En souhaitant des échanges francs et constructifs, la ministre a souligné que les priorités retenues guideront les décisions d'investissement. Elle a ensuite déclaré ouverts les travaux de l'atelier de préparation du Plan provincial de croissance et de développement du Haut-Ogooué.« Vive le Haut-Ogooué ! Vive le Gabon ! »