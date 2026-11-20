Le projet d'exploitation du fer de Milingui, dans la province de la Nyanga, entre dans une nouvelle phase décisive. L'arrivée sur le site d'équipements lourds destinés aux opérations minières témoigne de l'accélération du chantier et confirme la volonté du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, de faire du secteur minier un levier de diversification et d'industrialisation de l'économie gabonaise.Sur le terrain, la montée en puissance se confirme.

Parmi les nouveaux matériels acheminés figurent une chargeuse sur pneus Volvo L350H, des tombereaux articulés Volvo A45 ainsi que des engins chenillés. Des machines adaptées au terrassement, à la manutention et au transport de matériaux, qui vont considérablement renforcer les capacités opérationnelles du site.

Cette mobilisation fait suite à plusieurs avancées déjà enregistrées. Le 24 septembre 2026, l'Agence gabonaise de presse (AGP) signalait la construction des premières installations, la mise en place d'une station-service temporaire d'une capacité de 20 000 litres et l'aménagement de deux postes de contrôle.

L'entreprise COVEC poursuivait, en parallèle, les travaux sur la voie d'accès, avec notamment la réalisation d'un important ouvrage de franchissement de la rivière Dounou.

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Le désenclavement du site constitue un autre acquis majeur. La piste reliant Tono, Vieux-Tono et Milingui, longue d'environ 40 kilomètres, est désormais praticable sur la majeure partie de son tracé.Signée le 15 mai 2026 entre l'État gabonais et Havilah Mining Gabon, la convention minière a ouvert la voie à l'exploitation industrielle du gisement.

Après près de neuf années d'exploration, son potentiel est estimé à 500 millions de tonnes de minerai de fer, dont 35 millions de tonnes de minerai à expédition directe.Cette dynamique s'inscrit dans les orientations fixées par le Chef de l'État, qui, lors d'une audience consacrée aux projets miniers de la Nyanga le 19 mars 2026, avait instruit les parties prenantes d'accélérer leur mise en oeuvre. Sa vision repose sur la valorisation des ressources nationales, la transformation locale et la création d'emplois.

Pour Milingui, les perspectives annoncées sont de 530 emplois directs et 1 100 emplois indirects dès la première phase.Déjà évoqué dans l'une de nos publications du 27 juin 2025, le projet change désormais d'échelle. Pour la Nyanga, l'enjeu est de transformer ces investissements en activité industrielle durable et en retombées concrètes pour les populations.