Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé ce jour une audience à Son Excellence Ginette Arondo épouse Edzang, Ambassadrice Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Gabonaise près la République Italienne.

Cette mission à Libreville s'effectue à l'invitation de Son Excellence Stefano Moscatelli, Ambassadeur d'Italie au Gabon, dans le cadre de la Semaine de l'amitié italo-gabonaise.

L'entrevue s'inscrit dans la droite ligne de la diplomatie économique impulsée par le Chef de l'État, ainsi que dans le cadre de la reddition de comptes relative au suivi des dossiers diplomatiques et économiques conduits auprès des autorités italiennes et des agences spécialisées du système des Nations Unies basées à Rome (FAO, PAM, FIDA) sous double juridiction bilatérale et multilatérale.

Au cours de cet échange, la diplomate a présenté au Chef de l'État un compte rendu exhaustif de sa mission et des retombées de la Semaine de l'amitié italo-gabonaise, structurée autour de deux temps forts majeurs :

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La table ronde du mardi 17 novembre 2026 : axée sur l'identification des opportunités d'investissements industriels et commerciaux croisés ;

Le forum économique du mercredi 18 novembre 2026 : ayant rassemblé des entreprises italiennes, des opérateurs économiques gabonais, ainsi que les représentants des départements ministériels et des institutions nationales en vue de dynamiser la coopération bilatérale.

L'Ambassadrice a mis en relief la vocation économique de la chancellerie gabonaise à Rome, tournée vers la mobilisation de partenaires techniques et financiers pour matérialiser les projets structurants portés par le Chef de l'État. Cette orientation concourt directement aux objectifs de diversification économique, d'attractivité des investissements directs étrangers (IDE), d'optimisation des infrastructures et de stimulation de l'emploi local.

En cohérence parfaite avec les axes stratégiques de la politique du Président de la République, plusieurs domaines prioritaires ont été passés en revue :

Infrastructures et Énergie : L'implication de l'entreprise italienne Todini dans le projet structurant de construction du barrage hydroélectrique sur les chutes de Booué (Tsengué-Lélédi), visant l'amélioration durable de l'accès à l'énergie ;

Santé et Habitat : L'intérêt prononcé manifesté par des investisseurs et opérateurs italiens pour accompagner l'État gabonais dans le renforcement des structures sanitaires et la réalisation de programmes de logements sociaux, en phase directe avec la politique du capital humain et de la justice sociale.

Sur le plan de l'organisation entrepreneuriale, les acteurs économiques des deux nations se trouvent dorénavant fédérés au sein de l'Association des Entrepreneurs Italo-Gabonais, activement soutenue par l'Ambassade d'Italie au Gabon.

Cette structure associative préfigure la mise en place à court terme d'une Chambre de commerce italienne au Gabon, destinée à garantir un cadre juridique pérenne et sécurisé aux investisseurs. Cette dynamique reflète la volonté constante du Chef de l'État de consolider l'entrepreneuriat, l'employabilité des jeunes et l'efficacité des partenariats public-privé (PPP).

Au terme de l'audience, le Chef de l'État a pris acte de la vitalité et de l'orientation positive de l'axe diplomatique et économique Libreville-Rome. Il a instruit un suivi rigoureux et à l'exécution diligente des projets engagés, au bénéfice exclusif des populations, en harmonie avec sa vision d'un « Gabon nouveau » prospère, souverain et solidaire.