Un avocat est soupçonné d'avoir remis un téléphone portable à son client alors que celui-ci était en détention policière, après la saisie de 792 g de cannabis à Trou-d'Eau-Douce. Le dossier a été référé au Central Criminal Investigation Department (CCID) pour une enquête approfondie.

Tout part d'une opération de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU), qui a permis de découvrir la drogue dans une villa le 26 octobre. Le suspect, provisoirement inculpé de trafic de drogue devant le tribunal de Flacq, avait été maintenu en détention. L'appareil lui aurait été remis durant le weekend, lors d'un entretien privé avec son avocat. Ce sont les images des caméras de surveillance du poste qui auraient révélé l'épisode. Une policière présente a consigné les faits dans le diary book avant d'alerter sa hiérarchie. Elle a ensuite été entendue par les enquêteurs de l'ADSU, qui devront établir comment le téléphone est entré dans les locaux et dans quelles circonstances il a été remis au détenu.

L'ADSU de la division Est avait d'abord soumis le dossier au Directeur des poursuites publiques pour avis. Celui-ci l'a retourné afin que des investigations complémentaires soient menées ; d'où son transfert au CCID, qui devra reprendre plusieurs aspects de l'affaire. Trois téléphones portables ont par ailleurs été saisis lors de l'enquête initiale. L'analyse des communications et des contacts pourrait éclairer les liens entre les protagonistes et l'étendue du réseau présumé.

Les enquêteurs s'intéressent aussi aux possibles connexions entre les réseaux de trafic opérant dans la région et l'affaire du yacht Dreamer, à bord duquel une importante cargaison de cannabis avait été découverte au large de Maurice. Les 792 g saisis pourraient n'être qu'un point de départ et l'exploitation des téléphones devrait être déterminante.

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