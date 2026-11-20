Le ministère de l'Intégration sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale a organisé, mercredi, au Bambous Multi-Purpose Complex, la deuxième étape de sa consultation régionale À l'écoute des plus vulnérables, en collaboration avec la National Empowerment Foundation (NEF). En présence du ministre Ashok Subron et du junior minister Kugan Parapen, des habitants de l'Ouest ont raconté ce qu'ils vivent au quotidien. Le logement est revenu dans presque toutes les bouches. Après Port-Louis et Bambous, la consultation se poursuivra à Quartier-Militaire puis à Plaine-Magnien, avant que les recommandations ne soient soumises au Premier ministre.

Quel est votre plus grand rêve ? La question était posée aux participants, et beaucoup ont répondu la même chose : une maison à eux. Pas une maison plus grande ni mieux située. Juste une maison. Derrière ce souhait, il y a des années passées sur des listes d'attente, des familles nombreuses à l'étroit et des terrains occupés sans titre. Mercredi, des habitants de Tamarin, de Coteau-Raffin, de Bambous et de Case-Noyale sont venus le dire en face aux représentants de l'État. C'était précisément l'objectif affiché. En ouvrant la séance, le ministre a prévenu qu'il ne ferait pas de long discours. Ashok Subron a deman- dé aux participants de dire ce qui leur convient et ce qui ne leur convient pas. Il a déclaré : «Nous allons écouter et nous ferons ce que nous disons.»

Après une présentation de la démarche par un modérateur, les participants ont été répartis en groupes de travail autour de trois thèmes : la lutte contre la pauvreté et la manière de bâtir des communautés plus résilientes et inclusives, la justice sociale et l'égalité des chances, présentées comme une condition de la stabilité sociale, et l'autonomisation des jeunes. Chaque groupe a ensuite présenté le résultat de ses discussions en plénière.

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Dans les groupes, le logement a vite pris le dessus. Selon les informations recueillies sur place, les familles suivies par la NEF n'ont accès qu'à 10 % des maisons de la National Housing Development Company (NHDC), et à aucune de celles de la New Social Living Development. Les attributions se font selon un système de points, qui classe les demandes. D'autres rêves ont été exprimés, plus discrets mais tout aussi pressants : une meilleure éducation pour les enfants et la lutte contre la drogue, qui inquiète les familles dans leur quartier.

Les habitants ont aussi été invités à juger les services de la NEF, et ils l'ont fait sans détour. Ils apprécient les visites des agents à domicile et le soutien qu'ils reçoivent. Les formations, elles, sont nombreuses mais dispersées sur des sujets trop variés. Plusieurs participants auraient préféré une formation continue sur un même domaine, adaptée aux intérêts et aux compétences de chacun, qui leur permette de trouver un emploi ou de lancer un petit commerce.

Sur les allocations, le constat est sans appel : l'argent ne suffit pas. Les grandes familles sont les premières touchées. Des participants ont cité l'exemple des foyers de plus de trois enfants, pour qui la somme versée ne couvre pas les besoins. L'aide au matériel scolaire est elle aussi jugée trop maigre, et plusieurs ont demandé qu'elle soit revue à la hausse. Au-delà des aides, c'est la vie de tous les jours qui pèse. Dans la circonscription n°14, se déplacer reste un casse-tête ; beaucoup de mères célibataires disent ne pas pouvoir accepter un emploi à plein temps, faute de solution pour leurs enfants.

Une habitante a, pour sa part, dénoncé le retard de Maurice en matière de ressources consacrées aux enfants autistes, en particulier pour leur éducation, ainsi que les insuffisances du système de pension. Un détail en dit long sur la distance entre ces familles et leurs élus. À la question de savoir s'ils connaissent les députés de leur circonscription, plusieurs ont avoué les avoir découverts ce jour-là.

Face à ces constats, les ministres ont défendu leur démarche. Dans une déclaration à la presse, Ashok Subron est revenu sur ce qui l'a motivée. Le décrochage scolaire en fait partie : selon lui, sur dix enfants qui entrent dans le système éducatif, seuls trois vont jusqu'au bout. Le ministre estime aussi que l'exclusion sociale est «assez élevée» à Maurice et craint qu'elle ne mène, à terme, à des actes de violence.

La méthode utilisée pour cibler la pauvreté date de 2016. Le ministre la juge «sensée». Mais, selon lui, les statistiques ne suffisent pas et il faut entendre les personnes qui vivent l'exclusion au quotidien. «Avant d'être ministres, nous étions militants.» Le junior minister Kugan Parapen a, pour sa part, souligné que les problèmes ne sont pas les mêmes d'une région à l'autre et que les réponses devront en tenir compte. Un forum des organisations non gouvernementales (ONG) est également envisagé. Mais le travail des ONG ne suffit pas, a-t-il ajouté : l'État doit s'impliquer davantage, à travers plusieurs ministères. Reste à savoir ce que deviendra la parole recueillie à Bambous. Pour les familles venues mercredi, l'attente, elle, continue.

Quatre ans sur la liste d'attente de la NHDC

Pour Flore Janet, habitante de Bambous, mère de quatre enfants, la principale préoccupation tient en un mot : «lakaz». «On a envie de devenir propriétaires.» Voilà quatre ans qu'elle a déposé une demande auprès de la NHDC. Elle n'a toujours rien. «À la NHDC, ça prend un nombre d'années incroyable. Les procédures sont compliquées.» La réponse qu'on lui donne est toujours la même : la liste d'attente. Elle fait face au même blocage pour régulariser sa situation de squatteuse. À l'époque où elle a fait sa demande à la NHDC, elle s'est aussi rendue au ministère du Logement et des terres.

«On m'a seulement dit que des gens allaient passer.» S'y ajoutent des problèmes d'accès continu à l'eau courante, qui n'arrive pas chez tout le monde dans le quartier, et à l'électricité. Elle doit aller charger son téléphone portable chez des voisins. Elle est venue à la consultation avec un seul souhait : que l'on prenne en compte les doléances des habitants. À l'écouter, elle repart avec le même sentiment d'attente. Les représentants du ministère n'ont pas répondu au cas par cas. Ils ont pris note de toutes les doléances, mais aucune promesse de déblocage n'a été faite pour son logement. Elle résume : «Ils ont tout écouté et ils ont dit qu'il faut attendre et qu'il y a des procédures...»