Dans un affidavit daté du 17 novembre 2026, Mamy Ravatomanga s'en prend aux éléments qui ont justifié son maintien en détention provisoire à la prison de haute sécurité de Melrose. L'homme d'affaires malgache, visé par des accusations provisoires de blanchiment d'argent et de complot en vue de commettre un trafic d'influence, dénonce de «fausses déclarations» présentées devant la Bail and Remand Court (BRC). Il met en doute la fiabilité de certains témoignages recueillis par la Financial Crimes Commission (FCC).

Selon le magnat malgache, des informations inexactes ont été transmises à la justice et auraient pesé dans la décision du 12 octobre 2026, qui a confirmé sa détention. Le projet autoroutier Samcrete, à Madagascar, est l'un des principaux points de friction. Devant la cour, il a été question d'un transfert de 500 000 USD vers son compte personnel à Maurice. Mamy Ravatomanga rejette cette affirmation en bloc et assure n'avoir jamais perçu une telle somme dans le cadre de ce projet. Il récuse aussi ce qui a été avancé sur le projet ferroviaire Madarail, où une transaction de 11,4 millions USD a été présentée comme un virement suspect vers son compte. D'après lui, ces informations ne reflètent pas la réalité des opérations financières. Il précise avoir réclamé les relevés bancaires nécessaires pour étayer sa version.

L'affidavit aborde également les investigations menées en France. L'homme d'affaires produit un courrier du Parquet national financier (PNF) selon lequel une enquête préliminaire avait été classée sans suite le 26 juin 2023 et n'avait pas été rouverte à la date de la lettre, en mars 2026. Il y voit un démenti de certaines déclarations sur les procédures françaises. Sur le terrain politique, il dénonce une instrumentalisation des poursuites. Il évoque des motivations politiques et personnelles derrière certaines démarches entreprises à Madagascar ; et conteste l'existence d'une procédure d'extradition dont il aurait été officiellement informé.

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Mamy Ravatomanga affirme enfin que les accusations et sa détention ont de lourdes répercussions sur sa santé : profonde détresse psychologique, souffrances physiques et aggravation de ses problèmes médicaux. Il demande donc aux autorités mauriciennes d'examiner les éléments qu'il présente et d'enquêter sur les déclarations qu'il juge mensongères. Il sollicite aussi l'intervention des institutions compétentes afin de garantir le respect de ses droits constitutionnels. Selon lui, les personnes ayant contribué à la présentation de fausses informations devraient elles aussi faire l'objet d'investigations. Ces accusations demeurent toutefois celles de Ravatomanga et n'ont pas été établies par une décision judiciaire.