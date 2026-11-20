Le développement du karaté Kyokushin à Maurice passe notamment par les échanges avec les pratiquants de la région. Dans cette optique, Shihan Jean-Luc Védapodagom, ceinture noire 5e dan de La Réunion, apporte son expérience à Sensei Kasimagarajen (Indiren) Goinden, instructeur et ceinture noire 3e dan. Fondé en 1964 par le maître japonais Masutatsu Oyama, le Kyokushin se distingue des autres styles de karaté par un combat pratiqué en contact direct.

Ayant constaté le travail accompli par Sensei Indiren pour faire connaître le Kyokushin dans l'île, Shihan Védapodagom a accepté de lui transmettre sa maîtrise technique. Il souhaite voir cet art martial progresser à Maurice au même rythme qu'à La Réunion. Cette collaboration repose, selon lui, sur le partage et l'écoute.

Initié à l'âge de six ans, Jean-Luc Védapodagom compte aujourd'hui 45 ans de pratique. Il exerce comme référent de santé sécurité opérationnelle chez Air Austral, tout en consacrant une partie importante de son temps au karaté. Son parcours en compétition comprend plusieurs résultats européens en kata par équipes. Il a obtenu la deuxième place au championnat d'Europe le 17 novembre 2018 à Chisinau, en Moldavie ; puis la première place à Varna, en Bulgarie, le 12 juin 2022. Le 6 novembre de la même année, il a décroché une nouvelle deuxième place à Myslenice, en Pologne.

De son côté, Sensei Indiren, enseignant de mathématiques, pratique le karaté depuis son plus jeune âge. Il a également fait découvrir cette discipline à plusieurs membres de sa famille, notamment ses deux fils, ses bellesfilles et son frère. Il souhaite aujourd'hui l'ouvrir aux enfants et aux parents. Il estime que le karaté permet de réunir différentes générations autour d'une même activité et de renforcer les liens familiaux.

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L'apprentissage suit un cheminement technique précis que Jean-Luc Védapodagom compare à la construction d'un livre. Les élèves commencent par les kihon, qui regroupent les techniques de base, avant de travailler les déplacements, appelés ido geiko. Ils abordent ensuite les kata, puis le combat. Des sélections organisées en Europe ou à l'international, notamment au Japon, permettent d'accéder à des niveaux supérieurs, sur la base des résultats obtenus au cours de l'année. Sensei Indiren espère ainsi voir ses élèves porter le drapeau mauricien sur la scène internationale.

Au-delà de la technique, Shihan Védapodagom considère le Kyokushin comme une école de la vie. «La pratique du karaté Kyokushin m'apporte énormément, surtout dans ma vie personnelle, mais également dans ce que je transmets aux enfants», confie-t-il. «Ce qu'on souhaite, nous, c'est un monde meilleur. Pas changer le monde, mais changer les mentalités et les moeurs.»

Le maître insiste notamment sur l'empathie et la bienveillance transmises aux jeunes lors des entraînements. Ceux-ci apprennent à affronter l'échec et à se relever après une difficulté. Les règles du dojo y contribuent. Le salut adressé au maître fondateur, à la personne qui met la salle à disposition et aux partenaires rappelle l'importance de la reconnaissance et du respect mutuel. Pour lui, cette pratique favorise aussi le rapprochement entre les pratiquants et peut aider les jeunes à s'éloigner de certaines mauvaises fréquentations.

Les échanges entre les deux équipes se poursuivront lors de l'Open de La Réunion, prévu le 29 novembre. Sensei Indiren et son équipe y participeront et assisteront aussi à un séminaire animé par Shihan Kenny Yotan Uytenbogaardt, 8e dan, seul non-Japonais à siéger au comité international du Kyokushinkaikan.