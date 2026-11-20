Yovan Stanley Montagnard, 23 ans, qui pilotait une moto, a perdu la vie dans un accident de la route survenu le jeudi 19 novembre sur Trou-d'Eau-Douce Road, à Bel-Air-Rivière-Sèche. Selon les premiers éléments de l'enquête, le motocycliste a perdu le contrôle de son engin, qui a ensuite dévié vers une voiture appartenant à une société de location de voitures. Le chauffeur de la voiture, âgé de 29 ans, habite Mare-Tabac.

À l'arrivée de la police, Yoan Stanley Montagnard gisait sur le dos, inconscient, sur le côté gauche de la chaussée, près de la glissière de sécurité qui borde la rivière. Il portait toujours son casque. Il avait des blessures à la bouche et aux deux jambes et ne réagissait plus. Les personnels du Service d'Aide Médicale Urgente, placés sous la responsabilité du Dr Chakouree, ont constaté qu'il ne respirait plus. Sa dépouille a été transportée à l'hôpital Dr. A. G. Jeetoo.

Un alcotest pratiqué sur le conducteur de la voiture s'est révélé négatif. Les deux véhicules ont été conduits au poste de police pour examen et des mesures. Le casque de la victime et des débris ont été récupérés comme pièces à conviction.

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L'automobiliste a été placé en détention au poste de Bel-Air-Rivière-Sèche, sur instruction de l'assistant surintendant Ramanan.

L'autopsie de Yovan Stanley Montagnard, réalisée le soir même à la morgue de l'hôpital Jeetoo par le Dr Prem Chamane, en présence de l'inspecteur Beeharry, a attribué sa mort à un choc causé par de multiples blessures.