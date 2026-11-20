Tous les 20 novembre, le monde célèbre les droits des plus jeunes. En 2026, le thème «Ma journée, mes droits, mon avenir» invite les enfants à prendre la parole et les adultes à les écouter.

Avoir accès à l'école, recevoir des soins, vivre dans un environnement sûr, être protégé contre la violence et pouvoir exprimer ses opinions : ces droits devraient être une évidence pour tous les enfants de la planète. Pourtant, dans de nombreuses régions du monde, des millions de jeunes grandissent encore sans bénéficier de ces garanties essentielles. C'est pour attirer l'attention sur leur situation que la Journée mondiale de l'enfance est célébrée chaque année le 20 novembre. Cette journée est bien plus qu'une occasion de faire la fête. Elle rappelle que chaque enfant, quelle que soit son origine, sa nationalité, sa situation familiale ou ses conditions de vie, possède des droits qui doivent être respectés. Elle permet également de sensibiliser les familles, les écoles, les gouvernements et l'ensemble de la société à leurs responsabilités envers les plus jeunes.

Pourquoi le 20 novembre ?

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L'histoire de cette célébration remonte à 1954. Cette année-là, l'Assemblée générale des Nations Unies recommande à tous les pays de consacrer une journée à l'enfance afin de promouvoir l'amitié et la compréhension entre les enfants du monde entier, tout en encourageant les initiatives en faveur de leur bien-être. Cette célébration prend alors le nom de Journée universelle de l'enfance. Le choix du 20 novembre possède une signification particulière. À cette date, en 1959, les Nations Unies adoptent la Déclaration des droits de l'enfant, un texte qui énonce les principes fondamentaux destinés à protéger les plus jeunes.

Trente ans plus tard, le 20 novembre 1989, un autre document historique est adopté : la Convention relative aux droits de l'enfant. Ce texte international marque une étape importante. Pour la première fois, les droits des enfants sont réunis dans un traité juridiquement contraignant pour les États qui le ratifient. Il reconnaît notamment leur droit à la vie, à l'éducation, à la santé, aux loisirs, à la protection et à la participation. Il considère également l'enfant comme une personne à part entière, capable d'avoir des opinions et de les exprimer.

Cette année, le thème international retenu par l'UNICEF est Ma journée, mes droits, mon avenir (My Day, My Rights, My Future). Il place les enfants au centre des discussions et leur rappelle qu'ils ont le droit de faire entendre leur voix, de partager leurs idées et de participer aux décisions qui concernent leur vie. Mais pourquoi ce thème est-il particulièrement important aujourd'hui ? Les enfants grandissent dans un monde confronté à de nombreux défis : conflits armés, changements climatiques, inégalités sociales, difficultés économiques et nouvelles technologies. Les décisions prises aujourd'hui auront des conséquences directes sur leur avenir.

L'UNICEF souhaite donc encourager les adultes et les responsables politiques à écouter davantage les jeunes. Que souhaites-tu changer dans ton école ? Comment imagines-tu ta ville dans dix ans ? Te sens-tu en sécurité dans ton quartier ? De quoi as-tu besoin pour réaliser tes rêves ? Ces questions montrent que les enfants ont des idées qui méritent d'être entendues. Le thème rappelle aussi que les droits ne sont pas uniquement des promesses pour demain. Ils doivent être respectés dès aujourd'hui. Chaque enfant a le droit de jouer, d'apprendre, de se sentir aimé, de vivre sans violence et de grandir dans la dignité.

Maltraitance, négligence, discrimination, exploitation...

On pourrait penser que les droits de l'enfant sont déjà suffisamment connus. Pourtant, leur respect reste un défi dans de nombreuses sociétés. Certains enfants sont victimes de maltraitance, de négligence, de discrimination ou d'exploitation. D'autres n'ont pas accès à une éducation de qualité ou doivent travailler au lieu d'aller à l'école. Cette journée permet donc de mettre en lumière ces réalités, mais aussi de rappeler les progrès qu'il reste à accomplir. Elle encourage les gouvernements à renforcer les lois et les dispositifs de protection, les établissements scolaires à sensibiliser leurs élèves et les familles à créer un environnement dans lequel les enfants peuvent grandir sereinement. Elle donne également une place importante à la participation des jeunes. Être protégé ne signifie pas seulement être pris en charge par les adultes. Cela signifie aussi pouvoir donner son avis, poser des questions, faire des choix adaptés à son âge et être écouté sans être systématiquement interrompu ou ignoré.

À travers le monde, des écoles, des associations et des institutions organisent des ateliers, des spectacles, des rencontres et des campagnes de sensibilisation. Certains bâtiments sont même illuminés en bleu, couleur associée à la mobilisation de l'UNICEF pour les droits de l'enfant.

Plusieurs initiatives prévues

À Maurice, plusieurs initiatives sont prévues autour de cette Journée mondiale du 20 novembre. Le ministère de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, en collaboration avec le National Children's Council, a organisé une célébration nationale, hier, au Mahebourg Creativity Centre. De son côté, l'ONG Pédostop a consacré une semaine à la protection de l'enfance. Autre rendez-vous : Future Hope compte célébrer la Journée mondiale de l'enfance demain, le samedi 21 novembre, de 10 h 30 à midi, dans son centre de Sainte-Croix. Cette rencontre promet un moment convivial, placé sous le signe de la musique, de la poésie et du divertissement.

Ces différentes manifestations rappellent une chose essentielle : les droits des enfants ne doivent pas être célébrés uniquement le 20 novembre. Ils doivent être protégés et défendus chaque jour. Car donner aux enfants la possibilité de grandir, de s'exprimer et de rêver, c'est aussi contribuer à construire une société plus juste et un avenir meilleur pour tous.

Le savais-tu? : La convention, un texte presque universel

Adoptée le 20 novembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations Unies, la Convention relative aux droits de l'enfant est un document historique. Savais-tu qu'il s'agit du traité international relatif aux droits humains qui a été ratifié par le plus grand nombre de pays au monde ? La Convention comprend 54 articles qui détaillent les droits des enfants et les obligations des États. Elle repose sur quatre grands principes : la non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, son droit à la vie, à la survie et au développement, ainsi que le respect de ses opinions. Le texte considère comme enfant toute personne âgée de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt, selon la législation applicable. La Convention a également une particularité : elle ne concerne pas uniquement les gouvernements. Elle rappelle que les parents, les enseignants, les professionnels de santé et les institutions ont tous un rôle à jouer dans la protection des plus jeunes.

Et Maurice dans tout cela ? Notre pays a adhéré à cette Convention le 26 juillet 1990. Depuis, il s'est engagé à respecter ses principes et à prendre des mesures pour garantir les droits des enfants mauriciens. Ce traité a ainsi changé la manière dont le monde considère l'enfance. Dès lors, un enfant n'est pas simplement une personne qui doit être protégée, mais aussi un individu qui possède des droits et mérite d'être entendu.