Opacité sur les Chagos, impuissance face au trafic de drogue, cafouillage autour de la délinquance juvénile et précipitation dans la création de la National Crime Agency (NCA). Paul Bérenger a dressé un réquisitoire sévère contre le gouvernement lors de sa conférence de presse, ce vendredi 20 novembre, à Rose-Hill. Le leader du Fron Militan Progresis (FMP) a dénoncé une succession de défaillances et réclamé des comptes sur plusieurs dossiers sensibles. La fièvre aphteuse et l'affaire du MV Apex étaient également à l'ordre du jour.

Sur les Chagos, son verdict est sans appel : «Très, très décevant.» Paul Bérenger reproche à Navin Ramgoolam son incapacité à obtenir une clarification officielle de Londres après les propos du Premier ministre britannique dans The Economist, susceptibles de remettre en question la position du Royaume-Uni sur la souveraineté de l'archipel. Les simples assurances rapportées par le chef du gouvernement après un échange avec son homologue britannique ne le convainquent pas. Navin Ramgoolam avait déclaré : «Nous avons été rassurés.» Pour Paul Bérenger, cette réponse est inacceptable sur un dossier d'une telle gravité. Il s'interroge aussi sur l'absence de démarches clairement établies pour suivre les procédures devant le Tribunal international du droit de la mer.

Drogue : une gestion jugée défaillante

Autre charge, particulièrement virulente, sur le trafic de drogue. Paul Bérenger a qualifié de «déplorable» la prestation du Premier ministre lors de la Private Notice Question du leader de l'opposition. Il lui reproche de ne pas avoir été capable de fournir des chiffres sur les décès liés à la drogue depuis début 2025, ni de préciser quand le rapport de la National Agency for Drug Control sur la réforme de la politique nationale relative au cannabis sera rendu public. Face à un fléau qui ravage le pays, le manque de réponses est, selon lui, révélateur d'une gestion défaillante.

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Le leader du FMP réclame un changement à la tête de la police, de l'Anti-Drug and Smuggling Unit et de la National Coast Guard. Le renouvellement d'un an du contrat de l'actuel commissaire de police ne constitue pas, à ses yeux, la réponse à l'urgence. Il estime que le pays a besoin de nouveaux dirigeants et d'une véritable réorganisation des unités chargées de combattre le trafic.

Délinquance juvénile : une motion qui passe mal

Paul Bérenger a également dénoncé la gestion du dossier de la responsabilité pénale des mineurs. Après de vives critiques suscitées par sa proposition de ramener l'âge de la responsabilité pénale de 14 à 12 ans, le gouvernement a retiré sa première motion avant de revenir avec un texte presque identique. Une manoeuvre que le leader du FMP assimile à une tentative de sauver la face, sans répondre aux inquiétudes des parents et des spécialistes. Dans ces conditions, le parti refuse de cautionner les travaux du Select Committee. Paul Bérenger a été clair : «FMP pa pou siez dan sa Select Commitee*-la.*»

KM : le comité jugé improductif

Il s'est aussi attardé sur le Select Committee chargé d'étudier l'introduction et l'utilisation du kreol morisien (KM) dans les travaux parlementaires, présidé par la Deputy Prime Minister et ministre de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, Arianne Navarre-Marie. Son jugement est sans appel : «pe perdi letan initilman, pe tourn an ron, pe fane move kalite».

NCA : pas de passage en force

La création de la NCA suscite la même opposition. Paul Bérenger réclame une consultation préalable et un véritable Select Committee, pour que l'opposition puisse contribuer au projet de loi. Il dénonce aussi l'opacité qui entoure cette nouvelle structure, à commencer par le recrutement de son futur directeur. Selon des rumeurs dont il a fait état, celui-ci aurait déjà été choisi et serait un Britannique.

Le leader de l'opposition, Chetan Baboolall, a pour sa part fustigé la pratique gouvernementale consistant à faire passer des projets de loi en trois lectures le même jour, privant ainsi les parties prenantes du temps nécessaire pour les examiner. Pour l'opposition, la NCA ne doit pas être imposée au pas de charge.

Enfin, le FMP réclame des éclaircissements sur les mesures prises face à la menace de fièvre aphteuse, notamment concernant les importations de bétail de Namibie et du Kenya. Paul Bérenger a aussi remis sur la table l'affaire du MV Apex et de ses quelque 500 bovins placés en quarantaine après l'escale du navire à Maurice. Il s'interroge sur les circonstances de cette arrivée, les raisons de l'escale et les éventuels liens avec les risques sanitaires actuels. Il attend des explications du ministère de l'Agro-industrie et n'exclut pas de revenir sur ce dossier après avoir obtenu davantage d'informations.