Le Central Electricity Board (CEB) a décidé de placer le réseau électrique en alerte jaune ce vendredi 20 novembre, à partir de 18 heures, à la suite d'une panne survenue jeudi soir sur un moteur de la centrale de Nicolay. Cette défaillance prive le réseau d'une capacité de production de 20 mégawatts, alors que la demande en électricité reste élevée.

Contacté, Thierry Ramasawmy, chargé de communication du CEB, confirme que les équipes techniques sont mobilisées pour identifier l'origine du problème et effectuer les réparations nécessaires. À ce stade, aucun délai de remise en service du moteur n'a été fixé. Il explique : «Nous ne disposons pas encore de visibilité sur le délai. Les techniciens sont à pied d'oeuvre.»

La situation est d'autant plus délicate que la demande avoisine actuellement les 520 mégawatts, alors que la réserve disponible n'est que de 16 mégawatts. D'où le passage en alerte jaune, le CEB devant maintenir l'équilibre entre la production et la consommation d'électricité.

Le CEB peut toutefois compter sur la collaboration du secteur hôtelier. Comme l'avait évoqué le ministre de l'Énergie et des services publics, Patrick Assirvaden, un appel a été lancé aux hôtels pour qu'ils se déconnectent temporairement du réseau national aux heures de pointe.

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Selon Thierry Ramasawmy, une dizaine d'hôtels, principalement situés dans le Nord, ont répondu favorablement. Ils devraient fonctionner hors réseau ce vendredi, de 18 heures à 21 heures, ce qui donnera au CEB une marge supplémentaire pendant cette période de forte consommation.