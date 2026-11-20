Tunis — Soixante-dix-huit plans d'aménagement urbain ont reçu le feu vert en 2026.

Le ministère se penchera sur l'exemen de 73 autres en 2027, a annoncé le ministre de l'Equipement et de l'Habitat, Salah Zouari.

Il s'exprimait, vendredi à l'aube, devant les députés de l'ARP et les membres du Conseil national des régions et des districts (CNRD).

La séance plénière commune portait sur la mission de son département dans le cadre de l'examen du projet de budget de l'Etat pour 2027.

Zouari a souligné que le projet de code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme entre dans sa dernière ligne droite, formulant le souhait de parvenir à le soumettre au parlement l'an prochain pour débat et adoption.

Ce texte révise le cadre législatif de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, a révélé le ministre, ajoutant qu'il s'inscrit dans le droit-fil d'une approche visant à doter l'organisation de l'espace urbain et l'élaboration des plans d'aménagement d'outils juridiques modernisés.