Tunis — Le ministère de l'Equipement et de l'Habitat compte ajouter 1000 logements au programme de location-vente en 2027, portant à 2200 le nombre de logements programmés, a indiqué le ministre Salah Zouari.

S'exprimant, tôt vendredi, devant les députés de l'ARP et les membres du Conseil national des régions et des districts, lors de la plénière commune sur le budget 2027 du ministère, Zouari a précisé que le ministère des finances s'est engagé à mobiliser 200 millions de dinars (MD) pour achever le premier volet.

Des financements additionnels de 160 MD sont également prévus, a-t-il encore ajouté.

L'inscription s'ouvrira en ligne en décembre 2026. Les livraisons démarreront en 2027. Onze gouvernorats sont concernés, laissant entendre que le programme pourrait s'étendre aux autres régions.

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Volet logement social, le ministère a lancé un appel d'offres pour 2261 logements et dépouille les offres reçues.

Tout en soulignant que les terrains, tout comme les financements sont disponibles, Zouari a annoncé une plateforme dédiée qui permettra de suivre, étape par étape, le déroulement du programme et de renforcer la transparence.

Il a également annoncé l'aménagement de 1000 lots sociaux de 120 à 150 m² par l'Agence foncière d'habitation (AFH).

La moitié des lots aménagés par l'agence sera réservée au social, avec un paiement préfénrentiel. Le bénéficiaire règlera 30% de la valeur, le solde étant calculé sur la base des estimations de l'Etat.

Les premiers chantiers d'aménagement démarreront avant fin 2026, a révélé le ministre, ajoutant que le programme devra se poursuivre et se développer en 2027.