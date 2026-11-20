Tunis — Le ministère de l'Equipement et de l'Habitat a alloué 316 millions de dinars (MD) à l'entretien des routes et des pistes rurales en 2027, en plus d'un programme d'aménagement de 780 km de pistes dans 21 gouvernorats, a indiqué le ministre Salah Zouari.

Répondant, vendredi à l'aube, aux députés de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et aux membres du Conseil national des régions et des districts (CNRD), lors de la séance plénière conjointe sur le budget du ministère pour 2027, il a précisé que les crédits d'entretien avoisinent 500 MD, projets en cours compris.

Tout en rappelant que ce programme fait suite à un précédent de 900 km, le ministre a indiqué que près de 600 MD sont consacrés aux pistes rurales. D'autres financements pourraient être mobilisés pour réaliser des pistes supplémentaires, afin de désenclaver les zones rurales et de faciliter les déplacements de leurs habitants.

Pour renforcer les moyens d'intervention, un programme triennal (2026-2028) équipe les directions régionales, notamment en niveleuses. Elles pourront ainsi intervenir rapidement et assurer l'entretien périodique.

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Le ministère prévoit aussi, en 2027, le recrutement de 494 agents, cadres et techniciens, dont des ingénieurs, des administratifs et des ouvriers, notamment, des conducteurs d'engins lourds. Ces nouvelles recrues doivent relancer le rôle des services régionaux dans l'entretien et l'intervention sur le terrain.

Evoquant les obstacles qui freinent certains projets liés aux problèmes fonciers, au manque de matériaux de carrière, à la lenteur de certaines entreprises, Zouari a assuré que le ministère suit les chantiers avec les gouverneurs et les services concernés.

Il a souligné que les entreprises défaillantes seront exposées à des mesures, citant en exemple le remplacement ou la résiliation des marchés conclues avec elles.