Tunis — 4,4 milliards de dinars, c'est le montant des projets que le ministère de l'équipement et de l'habitat programme en 2027 pour les ponts et chaussées, a annoncé le ministre Salah Zouari.

Le ministère suit déjà 85 chantiers, d'un coût global de près de 4,9 milliards de dinars, a-t-il encore ajouté.

Zouari répondait aux interrogations des députés de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et aux membres du Conseil national des régions et des districts réunis en séance plénière conjointe pour examiner le budget de son département dans le projet de budget de l'État au titre de l'année 2027.

Le ministre a annoncé le lancement d'environ 17 nouveaux projets l'an prochain pour développer le réseau routier et rapprocher les régions.

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Place aux grands chantiers, le ministère lancera avant fin 2026 l'appel d'offres de la route nationale n°13, reliant Kasserine, Sidi Bouzid et Sfax.

Pour l'autoroute Bousalem-Fernana, le prêt est signé. Reste à lancer l'appel d'offres et à désigner l'entreprise, deux étapes prévues en 2027, a-t-il précisé.

Autre dossier, l'autoroute Tunis-Le Kef. Le budget 2027 y consacre près de 60 millions de dinars à la régularisation foncière tandis que les négociations avec les bailleurs de fonds sur le financement continuent, selon le ministre.

Pour le réseau des routes classées, Zouari a indiqué que 189 kilomètres seront traités dans sept gouvernorats, notamment, sur la route nationale n°15 (Gafsa-Kasserine) et la route nationale n°17 (Le Kef-Siliana).

Enfin, le ministère prépare des corridors économiques, dont les routes nationales n°15 de Gabès à Gafsa jusqu'à Bouchebka, n°16 entre Hazoua, Tozeur, Kébili et Gabès, et la n°3.