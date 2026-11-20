L'Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS) a conduit, du 10 au 17 novembre 2026, une série d'opérations sur l'ensemble du territoire national. Ces interventions ont permis l'interpellation de plusieurs individus et la saisie de diverses substances illicites, notamment du chanvre indien, du haschich et du Tapentadol.

À Dakar, la Brigade régionale des stupéfiants (BRS) a procédé, le 10 novembre, à l'interpellation d'une femme en possession de 312 comprimés de Tapentadol. Une autre intervention, menée le 17 novembre à la Cité Damel, a permis l'arrestation de trois individus soupçonnés d'être impliqués dans une transaction imminente de drogue. Deux boules de haschich et quatre boules de MDMA ont été saisies à cette occasion.

Dans les régions, les opérations ont également donné lieu à des saisies significatives de chanvre indien. À Sédhiou, un individu a été arrêté le 15 novembre à Bounghri alors qu'il transportait quatre kilogrammes de chanvre indien à bord de sa moto.

À Tambacounda, dans la nuit du 15 au 16 novembre, deux individus ont été interpellés au village de Ouly Madina, situé à 73 kilomètres de la capitale régionale. Les agents ont également procédé à l'arrachage et à la saisie de 44 plants de cannabis.

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À Fatick, précisément à Karang, les éléments de la BRS ont mis la main sur 17 kilogrammes de chanvre indien dissimulés dans un sac en sisal. Cette opération, déclenchée à la suite d'un renseignement opérationnel, visait un présumé convoyeur qui serait récemment entré en Gambie pour s'approvisionner en drogue. À Diourbel, deux individus ont également été interpellés en possession de 67 cornets de chanvre indien.

La région de Kolda a enregistré deux interventions successives. Le 16 novembre, un individu a été arrêté au village de Saré Bacary alors qu'il s'apprêtait à livrer 20 kilogrammes de chanvre indien. Le lendemain, à 20 heures, une autre personne a été interpellée en possession de 1,2 kilogramme de la même substance, pour offre ou cession de drogue.

À Ziguinchor, enfin, la BRS a procédé à l'interpellation d'un individu après la découverte de neuf képas de haschich dissimulés dans un repas qui lui était destiné à la Maison d'arrêt et de correction. Mis à la disposition des enquêteurs par le régisseur de l'établissement pénitentiaire, le suspect a été placé en garde à vue. Le convoyeur présumé du colis, qui a pris la fuite, est activement recherché.