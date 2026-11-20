Ismaïla Sarr a reçu ses deux trophées individuels de meilleur joueur et meilleur buteur de la saison passée de Ligue Europa Conference, couronnement d'une campagne européenne historique avec Crystal Palace.

Ismaïla Sarr a reçu ses distinctions de la saison 2025/26 de l'UEFA Conference League : le trophée de meilleur joueur, et celui de meilleur buteur de la compétition. Ces récompenses viennent saluer une campagne que les supporters de Crystal Palace n'oublieront pas de sitôt.

Un trophée décerné par les observateurs de l'UEFA

Le panel des observateurs techniques de l'UEFA a désigné l'attaquant de Crystal Palace Joueur de la saison 2025/26 en Conference League. Le choix est tombé quelques heures après la finale, remportée par les Eagles face au Rayo Vallecano. Le succès 1-0 en finale a offert au club londonien son premier trophée européen.

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Côté statistiques, Ismaïla Sarr n'a laissé aucun rival lui contester le sacre. Avec neuf buts en treize rencontres, il a terminé meilleur buteur de la compétition. Le Sénégalais a aussi montré son endurance : il a parcouru plus de distance que n'importe quel autre joueur de la compétition, avec 139,1 km.

La course au titre de meilleur buteur s'est jouée jusqu'en demi-finale. Face au Shakhtar Donetsk, Sarr avait ouvert le score après 22 secondes de jeu seulement, un but présenté comme le plus rapide de l'histoire de la compétition.

Son but décisif lors du match retour lui a ensuite permis de dépasser Marius Mouandilmadji et Mikael Ishak, tous deux à 8 buts, et de s'emparer seul de la tête du classement. L'attaquant s'était aussi montré décisif en huitièmes, en quarts et en demi-finales avant d'aller soulever le trophée.

Une reconnaissance qui dépasse la Conference League

Iso figurait également dans l'équipe type de la saison dévoilée par l'UEFA, aux côtés de l'Ivoirien Martial Godo et du Tchadien Marius Mouandilmadji. Sur le plan collectif, il a aussi été désigné Joueur de la saison de Crystal Palace et Joueur de la saison par ses pairs, preuve du niveau auquel ses supporters et ses coéquipiers le placent.

Formé à Génération Foot, passé par Metz, Rennes, Watford et Marseille avant de rejoindre Crystal Palace, l'attaquant de 28 ans signe là l'une des plus belles saisons de sa carrière. Pour le football sénégalais et africain, il s'impose comme une référence sur la scène européenne, et sa saison 2025/26 s'inscrit désormais dans les livres d'histoire de la Conference League.