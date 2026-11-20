Dakar — Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a salué vendredi, à Dakar, les capacités industrielles et scientifiques de l'Institut Pasteur de Dakar (IPD), estimant que son expertise et ses produits sollicités à l'international constituent un modèle dont le Sénégal pourrait s'inspirer pour accélérer sa transformation économique.

"Nous avons découvert qu'il y a des produits champions qui font le tour du monde et qui sont demandés par d'autres grandes nations. C'est une industrie qui marche et qui montre qu'on est en mesure de devenir des champions, surtout avec une expertise locale", a-t-il déclaré.

Il s'exprimait lors d'une visite à l'Institut Pasteur de Dakar, dans le cadre du IPD Global Health Forum, un déplacement qui lui a permis de découvrir les infrastructures de l'institut ainsi que ses activités de recherche, de production et de formation.

Selon Moustapha Guirassy, l'expérience de l'IPD mérite de retenir l'attention des pouvoirs publics et des acteurs économiques, notamment en matière de développement des compétences, de valorisation des talents et de transformation du capital humain.

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Il a également souligné l'intérêt de rapprocher les élèves des environnements scientifiques et technologiques, afin de leur permettre de mieux comprendre les applications concrètes des enseignements reçus à l'école et de susciter des vocations dans les filières scientifiques.

La visite a notamment été marquée par la découverte d'un stand consacré à l'éducation et à la sensibilisation sur la résistance aux antimicrobiens (RAM), avec la participation d'élèves de l'Institution Immaculée Conception de Dakar et du lycée Lamine Guèye.

Le ministre a enfin invité les Sénégalais à découvrir davantage l'Institut Pasteur de Dakar, qu'il considère comme un acteur intervenant dans des domaines aussi variés que l'industrie, les sciences, l'informatique, les données, l'intelligence artificielle et la formation.