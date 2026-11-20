Dakar — L'équipe nationale de football des moins de 17 ans du Sénégal affronte celle de la Croatie ce vendredi, à partir de 15h30 GMT, à Doha, au Qatar, pour le compte de la première journée du groupe F de la Coupe du monde.

Le Sénégal, champion d'Afrique en titre, évolue dans le groupe F, en compagnie de la Croatie, de Cuba et du Tadjikistan.

La sélection sénégalaise va poursuivre ensuite son parcours face à Cuba, lundi, à 13h30 GMT, puis contre le Tadjikistan, trois jours plus tard, à 16h GMT, avec l'ambition de décrocher l'une des places qualificatives pour la suite de la compétition.

La Coupe du monde U17 a démarré jeudi à Aspire Zone, à Doha (Qatar), avec l'entrée en lice de trois pays africains : l'Ouganda, le Mozambique et l'Égypte.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les Mozambicains se sont largement imposés face au Danemark (4-0).

Les Ougandais et les Égyptiens ont, en revanche, perdu respectivement contre la Corée du Sud (3-0) et la Grèce (1-2).

En plus du Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Maroc feront leurs débuts ce vendredi.

Les derniers représentants africains, la Tanzanie, le Cameroun et l'Algérie, seront en lice ce samedi.

Cette 21e édition se poursuivra jusqu'au 13 décembre prochain.

Les Lionceaux participent cette année à leur quatrième phase finale de Coupe du monde, après les éditions de 2019 (huitièmes de finale), 2023 (huitièmes de finale) et 2025 (seizièmes de finale).

Le Portugal est le tenant du titre. Le Nigeria est la nation la plus titrée avec cinq trophées.

Voici le programme de ce vendredi :