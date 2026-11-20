Dakar — La décision du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de faire passer, par décret, le budget rectificatif 2026, est le sujet le plus commenté dans la livraison de vendredi de la presse quotidienne.

"L'exécutif use de ses prérogatives", souligne Le Soleil à sa une, évoquant la décision du chef de l'Etat de mettre en vigueur le projet de loi de finances rectificative pour 2026 à travers le décret n° 2026-2416 du 19 novembre 2026.

"Diomaye force le passage", peut-on lire à la une de Sud Quotidien, une allusion au fait que la loi de finances rectificative pour 2026 avait été rejetée par l'Assemblée nationale, le 3 novembre dernier.

Cette décision rendue publique jeudi, au lendemain du rejet, par l'Assemblée nationale, de la première partie du projet de loi de finances initiale (PLFI) 2027, illustre "la persistance du bras de fer entre l'exécutif et la majorité parlementaire sur les orientations budgétaires du pays", commente Sud Quotidien.

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"En procédant ainsi, Bassirou Diomaye Faye porte réplique à l'Assemblée nationale", relève Walfquotidien, selon lequel cette décision du chef de l'Etat "douche" Pastef, le parti majoritaire à l'Assemblée nationale.

Tribune constate que de cette manière, le chef de l'Etat "contourne [l'Assemblée nationale] et impose la LFR", avant de souligner que "la nécessité absolue de la continuité de l'Etat justifie le décret pris par le président Diomaye Faye [...]".

Il reste que la mise en vigueur par décret de la loi de finances rectificative 2026, "malgré son rejet par l'Assemblée nationale, continue de susciter des réactions contrastées", selon L'As.

La légalité de ce décret se trouve contestée par certains acteurs, qui "sous-tendent des interrogations sur sa conformité à la Constitution", d'autres dénonçant une décision "juridiquement inexistante", ajoute la même publication.

Pour le gouvernement en tous cas, "la légalité du décret ne fait aucun doute", rapporte Walfquotidien, le journal Le Quotidien notant que le président de la République "relance le jeu" dans le "bras de fer budgétaire" l'opposant à l'Assemblée nationale.

Le chef de l'Etat "a choisi de passer en force" en ordonnant l'application de la loi de finances rectificative 2026, "s'appuyant sur une note explicative détaillée pour justifier sa décision face aux dénonciations d'inconstitutionnalité venues des rangs de Pastef, notamment du président de la commission des lois" de l'Assemblée nationale, ajoute Le Quotidien.

"La bataille autour de la loi de finances rectificative (LFR) 2026 vire à l'affrontement politique ouvert entre le camp présidentiel et Pastef", résume le quotidien L'Observateur.

Selon la même publication, lors d'une conférence de presse, la superviseure générale de Kiiraay, le parti présidentiel, "a violemment chargé Ousmane Sonko et les députés de son camp, accusés d'avoir sacrifié les urgences des populations sur l'autel de leurs calculs politiques".

Le quotidien Yoor-Yooor soutient que le président de la République "s'arroge un pouvoir de substitution que la Loi fondamentale ne lui accorde pas", transformant, selon le journal, "un mécanisme d'exception en arme de passage en force contre la représentation nationale".