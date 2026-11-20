Dakar — Le ministre de la Justice, Me Moussa Sarr, a plaidé, vendredi, à Dakar, pour une coopération interétatique renforcée en matière pénale, en vue de mettre en place "une politique de sanctions contre les réseaux de passeurs et les acteurs impliqués dans le trafic de migrants".

S'exprimant à l'ouverture d'une conférence régionale sur la migration, il a souligné la nécessité de mettre en place une vision commune et des actions concertées pour mieux gérer aussi bien la mobilité intrarégionale que la migration irrégulière.

Des représentants de quinze pays d'Afrique de l'Ouest prennent part à rencontre visant à consolider la concertation entre les États et de dégager une position commune sur les enjeux de mobilité et de gestion des flux migratoires.

La rencontre, qui se tient sur deux jours, doit notamment aboutir à l'adoption d'une déclaration commune et à la validation d'une feuille de route destinée à orienter les actions des pays participants, a indiqué Me Moussa Sarr, représentant le gouvernement sénégalais à la cérémonie d'ouverture.

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"Nous attendons une position claire de l'ensemble des quinze pays participants sur la déclaration commune qui sera adoptée à l'issue de cette rencontre", a-t-il dit, précisant que les experts sont appelés à plancher sur une feuille de route qui devrait être stabilisée au cours des travaux.

Selon le ministre, ce processus représente un cadre important de concertation, la migration devant être appréhendée comme une question transnationale qui ne peut être prise en charge par un seul État.

Il a également appelé à faciliter la libre circulation des personnes au sein de la région ouest-africaine, estimant qu'une "meilleure gestion des frontières pourrait contribuer à améliorer les relations entre les États et à prévenir les conflits".

Le garde des Sceaux a reconnu que le chômage et le manque de perspectives économiques constituent des facteurs contribuant à la migration irrégulière.

"Il faut créer les conditions permettant aux jeunes de rester, leur offrir des perspectives et des possibilités d'avoir un emploi décent, mais surtout leur faire comprendre que l'avenir de l'Afrique et de nos pays ouest-africains ne peut se construire sans eux", a-t-il plaidé.

La directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), Amy Pope, a insisté, pour sa part, sur la nécessité d'une réponse régionale face aux défis migratoires, notamment les difficultés d'accès à l'emploi auxquelles sont confrontés de nombreux jeunes.

Réaffirmant la disponibilité de l'OIM à apporter un appui technique aux États membres pour les accompagner dans la mise en place de réponses adaptées aux défis liés à la mobilité humaine, Amy Pope a aussi invité à "la mobilisation des ressources, de compétences et d'un potentiel d'investissement" pouvant contribuer au développement des communautés vulnérables.

Il a également souligné l'importance d'améliorer le partage d'informations sur les mouvements migratoires dans la région et de renforcer la lutte contre les réseaux criminels exploitant les vulnérabilités des jeunes, tout en insistant sur la coopération entre les États pour protéger les personnes les plus vulnérables.

La Conférence de Dakar s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la coopération régionale autour des questions de mobilité, de gouvernance migratoire et de lutte contre la migration irrégulière.