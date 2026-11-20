Dakar — Des substances présentes dans les emballages, les cosmétiques, les jouets ou les champs peuvent dérégler les hormones, parfois avant même la naissance, alerte un rapport conjoint de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE).

Intitulé "État des connaissances scientifiques sur les perturbateurs endocriniens 2026", ce rapport publié le 17 novembre dernier confirme que l'exposition à ces substances débute dès la vie foetale et pèse lourdement sur la santé humaine comme sur la biodiversité.

Les hormones sont des messagers chimiques qui régulent la croissance, le développement du cerveau, les fonctions reproductrices, le sommeil et bien d'autres choses, rappelle le document, représentant la synthèse de plus d'une décennie de recherches.

Un perturbateur endocrinien est une substance extérieure à l'organisme qui altère le fonctionnement du système endocrinien et provoque ainsi des effets néfastes sur la santé. Il peut imiter une hormone, bloquer son action ou dérégler sa fabrication, selon le rapport.

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Les exemples les mieux connus sont le bisphénol A, les phtalates et les PCB, présents dans les emballages, les jouets et le matériel médical en plastique.

Il y a aussi les pesticides comme le chlorpyrifos ou le malathion, des cosmétiques (parabènes, triclosan) et des textiles traités.

Le rapport précise que citer une famille chimique ne signifie pas que toutes ses substances sont des perturbateurs, beaucoup n'ayant pas été évaluées.

Selon les auteurs du rapport, les preuves d'effets graves chez l'humain et la faune sont conséquentes dans de multiples domaines de santé, et les mécanismes sont établis assez solidement, dans de nombreux cas, pour conclure à une causalité.

Les domaines concernés sont la fertilité, la thyroïde, le développement du cerveau, le métabolisme, l'immunité et le système cardiovasculaire.

Les cancers restent un point plus incertain : les données humaines sont hétérogènes, mais les études de laboratoire les soutiennent fortement.

Les maladies du foie d'origine métabolique et d'éventuels effets sur les reins sont des préoccupations plus récentes, avec des lacunes scientifiques importantes.

Les périodes les plus sensibles sont la vie foetale et la puberté, ces substances ayant été détectées dans le sang, le lait maternel et le sang de cordon.

Pour Sheila Aggarwal Khan, du PNUE, leurs effets peuvent être "durables et, dans certains cas, irréversibles".

Bruce Gordon, de l'OMS, insiste sur la prévention des expositions avant qu'elles ne surviennent, en particulier pour les femmes enceintes, les enfants et les générations futures.

Le principal angle mort de cette problématique demeure l'ampleur de l'inconnu. D'autant que si plus de 350 000 produits chimiques et mélanges sont enregistrés, la grande majorité n'a jamais été évaluée pour ses effets endocriniens. Sans compter que les tests évaluent mal les cocktails de substances, en dépit de l'exposition quotidienne à ces produits.

Le rapport ne décrète aucune interdiction mondiale, mais il estime que les preuves suffisent pour agir sans attendre de lever toutes les incertitudes.

Il plaide pour des critères d'identification harmonisés, le retrait progressif des substances les plus problématiques et des alternatives plus sûres, qui proposent des actions par secteur. Il rappelle aussi que des effets liés à d'anciens perturbateurs ont reculé après des mesures réglementaires.

Au Sénégal, des études qui comblent un manque

Le rapport reconnaît que l'essentiel des preuves vient de pays à revenu plus élevé et que la surveillance est lacunaire dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

Les travaux sénégalais portent surtout sur les pesticides, avec notamment les travaux de la toxicologue Aminata Sarr Diouck du Centre antipoison de Dakar, qui a analysé en 2024 le méconium, le cordon ombilical, l'urine maternelle et le lait de femmes enceintes.

Elle a trouvé des traces de pesticides dans tous les échantillons, avec 66 molécules différentes dans au moins un échantillon sur trois, dont certaines connues comme cancérigènes ou perturbatrices endocriniennes, et même des produits censés être interdits depuis longtemps.

Dans les Niayes, grenier maraîcher du Sénégal, une enquête auprès de 107 maraîchers décrivait un usage incontrôlé des pesticides en agriculture périurbaine.

Une étude de 2012 y a mesuré des résidus supérieurs aux normes de l'OMS dans des produits agricoles et des eaux de puits.

En juin 2026, le chercheur Oumar Ba de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, dénonçait dans Sud Quotidien des doses excessives de pesticides, des délais avant récolte non respectés et un manque de formation des agriculteurs.

Côté plastique, les sachets restent très utilisés pour les aliments chauds à Dakar malgré les lois de 2015 et de 2020, mais le risque lié aux phtalates reste à documenter localement.