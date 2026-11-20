Diourbel — Les collectivités territoriales devraient consacrer des lignes budgétaires à la maintenance des équipements de la chaîne du froid vaccinale, afin de garantir la conservation des vaccins et la pérennité du Programme élargi de vaccination (PEV), a déclaré, vendredi, l'adjoint au gouverneur de Diourbel (centre) chargé du développement, Djibril Diop.

"C'est le moment d'appuyer le programme de vaccination en programmant, dans les futurs budgets, des lignes destinées à financer la maintenance des équipements de la chaîne du froid", a-t-il indiqué lors d'un comité régional de développement (CRD) consacré au financement durable de la vaccination et de la maintenance de ces équipements.

La rencontre a réuni les autorités sanitaires régionales, des maires et une délégation du ministère de la Santé et de l'Action sociale.

M. Diop a rappelé que la santé constitue une compétence transférée aux collectivités territoriales, soulignant le rôle central des élus locaux dans le financement des interventions sanitaires.

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Il a également relevé que l'Etat consacre chaque année au moins 15 milliards de francs CFA à l'achat de vaccins, dont la conservation nécessite des équipements adaptés et régulièrement entretenus.

La cheffe du bureau logistique du Programme élargi de vaccination, docteur Aby Diouf Diawara, a de son côté insisté sur la nécessité de maintenir les vaccins à une température comprise entre 2 et 8 degrés Celsius pour préserver leur efficacité.

Elle a fait état d'un déficit en ressources humaines spécialisées, indiquant que seule la moitié des régions médicales disposent d'un technicien de maintenance et que 50 % des districts sanitaires n'en comptent aucun.

Aussi a-t-elle plaidé pour le renforcement des capacités de l'école de maintenance de Diourbel, qui ne peut accueillir actuellement que dix personnes.

Elle a en outre préconisé une meilleure mobilisation des ressources financières et un partage des données indispensables à la planification des interventions.