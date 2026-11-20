Saint-Louis — Cent trente-six enseignants répartis en deux cohortes et 4 encadreurs pédagogiques de l'inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Saint-Louis commune bénéficient d'une formation sur le genre et l'inclusion, déroulée jeudi, dans le cadre de la phase 2 du projet ACTE Afrique.

Cet atelier de formation des enseignants sur les Compétences de vie courante (CVC) relatives au genre et à l'inclusion, s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du projet ACTE Afrique 2 [Action pour la citoyenneté par et pour tous les enfants par l'éducation en Afrique]", a déclaré Sokhna Dieng, cheffe du projet ACTE Afrique 2 au Sénégal.

S'entretenant avec la presse, en marge de cette formation, elle a indiqué que ce projet se déroule actuellement dans trois pays : le Sénégal, le Bénin et le Togo.

"Au niveau du Sénégal, le projet intervient dans trois communes, à savoir [celles] de Mbour, Rufisque-Est et Saint-Louis", a-t-elle ajouté.

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Pour cette formation, Mme Dieng a signalé que 12 écoles partenaires de Saint-Louis ont été choisies pour former les enseignants, dans le cadre d'un guide élaboré sur les Compétences de vie courante (CVC) relatives au genre et à l'inclusion.

Cette thématique vise à outiller les enseignants et les préparer à encadrer les enfants sur les initiatives citoyennes, mais aussi sur des initiatives inclusives, notamment les enfants vulnérables, a-t-elle indiqué.

"Le projet vise également à accompagner les enfants pour qu'ils puissent avoir des idées plus claires sur le genre, l'inclusion, à travers différents modules, notamment le vivre-ensemble, la citoyenneté et le développement durable", a-t-elle notamment insisté.

Le secrétaire général de l'IEF commune de Saint-Louis, Papa Amadou Guèye, dit attendre de ce projet un changement de comportement comme plus-value.

Il a par ailleurs souligné que la phase 2 du projet ACTE entend mettre le focus sur l'action pour permettre aux enfants de s'engager dans des activités pratiques, qui vont leur permettre de comprendre et changer de paradigmes.

Ce projet s'inscrit dans une initiative à long terme de l'organisation Action Éducation, visant à renforcer le pouvoir d'agir des enfants, des adolescents et des jeunes, indique un document.

Il s'aligne sur la Vision Sénégal 2050, et est en phase avec les orientations du ministère de l'Education nationale, notamment la Nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation (NITHÉ), qui met l'accent sur les valeurs humaines et la citoyenneté, ajoute le texte.