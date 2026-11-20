Convoqués par le chef de l'État à Iavoloha, les responsables de l'organisation et de la conduite de la concertation nationale ont examiné les obstacles qui ralentissent l'avancement du processus. Il a été constaté que sa mise en oeuvre est confrontée à des difficultés financières.

Un retard. Cette fois-ci, le mot est officiellement assumé. Le communiqué publié hier par la présidence de la Refondation de la République indique que, « face au retard du début de la concertation nationale », le colonel Michaël Randrianirina, chef de l'État, « a convoqué » les responsables liés à la mise en oeuvre du processus au palais d'État d'Iavoloha.

La Primature, le ministère chargé de la Refondation, le Conseil oecuménique des Églises chrétiennes de Madagascar (FFKM) et le Comité technique sur la concertation nationale (CTCN) ont ainsi répondu à la convocation présidentielle d'hier. Durant une heure et demie, il a été question d'identifier les obstacles qui freinent la mise en oeuvre effective de la concertation nationale, ainsi que les solutions pour les surmonter. L'un des constats faits durant les échanges, selon la missive de la présidence de la Refondation de la République, est que le processus se heurte à des difficultés financières.

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Ces contraintes budgétaires seraient liées aux difficultés de décaissement des fonds nécessaires, en raison de la lourdeur des procédures administratives.

« Durant ce face-à-face entre les responsables, il a été affirmé que ce n'est pas le financement qui pose problème, puisqu'il est déjà disponible. Il s'agit plutôt des procédures à suivre impérativement pour le décaissement des deniers publics », rapporte l'institution présidentielle. Selon le communiqué de la Présidence, « 8,33 % du budget prévu pour la concertation nationale sont décaissés jusqu'ici ».

Les responsables présents à Iavoloha hier auraient ainsi cogité sur la manière d'y remédier « tout en assurant le respect des règles de décaissement et la transparence de la gestion des fonds publics », l'objectif étant d'accélérer la mise en oeuvre de la concertation nationale. Il y va du respect de l'engagement du pouvoir de la Refondation à tenir les élections pour un retour à l'ordre constitutionnel avant la fin de l'année 2027. La missive de la présidence de la Refondation de la République est sans ambages sur ce point, soutenant que « de l'issue de la concertation nationale dépend la tenue de toutes les élections que nous comptons organiser ».

Engagement

Face à la situation, le colonel Randrianirina indique que « nous devons impérativement avancer », rapporte le communiqué de l'institution présidentielle. Le locataire d'Iavoloha aurait mis l'accent sur le fait « qu'autant la population que la communauté internationale attendent la tenue de la concertation nationale ». Selon la missive, il aurait en effet souligné qu'il s'est engagé auprès de la population et des partenaires internationaux à procéder à des élections pour un retour à l'ordre constitutionnel dans un délai de deux ans, l'échéance du chronogramme inscrit dans le Programme de la Refondation de la République étant la fin de l'année 2027.

« Je me suis engagé auprès d'eux [la population et la communauté internationale] à ce que nous tenions des élections dans les deux ans, suivant le chronogramme imparti. Aussi, je ne permettrai pas que l'organisation de la concertation nationale traîne, sinon cela retarderait l'organisation de toutes les élections prévues. Je suis un officier supérieur, sortant de l'Académie militaire. Je suis un homme de parole. Aussi, nous devons résoudre les problèmes qui font obstacle à la mise en oeuvre de la concertation nationale », tels sont les mots du colonel Randrianirina rapportés dans la missive de la Présidence.

Bien que les autorités étatiques et ecclésiales aient essayé d'arrondir les angles dans leurs différentes interventions ces dernières semaines, le retard dans la concrétisation de la Concertation était déjà un fait indéniable. Face à l'urgence, le locataire d'Iavoloha l'a évoqué à demi-mot dans un discours prononcé à Antsirabe, le 8 novembre. Il a déclaré qu'il fallait faire preuve de patriotisme et que les contraintes financières ne devaient pas constituer un obstacle pour faire avancer le processus.

Les émissaires des Nations unies et de l'Union africaine, ainsi que le comité des sages de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), ont aussi fait part de leur inquiétude quant au retard de la Concertation et à ses éventuelles conséquences sur les élections. Les émissaires internationaux viennent de boucler leur mission d'évaluation de la situation dans la Grande Île. De prime abord, les interpellations de ces derniers ont décidé le chef de l'État à mettre officiellement un coup de pression sur les acteurs de la mise en oeuvre de la concertation nationale. Néanmoins, à s'en tenir aux discours prononcés depuis les travaux de synthèse des consultations politiques sur les préparatifs électoraux, au Centre de conférences international (CCI) d'Ivato les 9 et 10 novembre, la perspective d'avoir à la fois un référendum constitutionnel et l'élection présidentielle en 2027 s'éloigne.

Conforté par le consensus sur l'organisation d'un référendum avant la présidentielle acté au CCI, mais aussi face au retard de la concertation nationale, le référendum tend à être mis en avant comme le principal rendez-vous électoral en 2027.