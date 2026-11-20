La 52e édition des Championnats du monde de pétanque se jouera en Thaïlande du samedi 21 au mardi 24 novembre, au boulodrome de l'université de Khon Kaen.

Ils sont partis pour gagner. Déjà sur place depuis hier, la délégation malgache entend renouer avec les titres mondiaux en triplette et en tir de précision. Composée de quatre porte-fanions - Olivier Rakotomanana dit « Liva » (SECAM) comme pointeur, Faralahy Urbain Joseph Ramanantiaray surnommé « Baloty » (PAC) comme milieu, Tendry Fitia Fanjamanovofifaliana (SECAM) au tir, et Lova Satamandimby Rakotoarisoa (SBA), deuxième meilleur tireur -, l'équipe s'est envolée mercredi pour le pays hôte.

Désigné par la direction technique nationale pour défendre les couleurs malgaches au tir de précision, Tendry Fanjamanovofifaliana disputera les qualifications à partir de 12 h, heure locale (soit 16 h, heure de Madagascar), juste après la cérémonie d'ouverture. Les matchs de repêchage sont programmés à 19 h, les quarts de finale à 19 h 20, les demi-finales à 20 h 30 et la finale à 22 h (heures malgaches). Le tireur veut ainsi suivre les traces de ses illustres prédécesseurs, à l'image de Jean François Daniel Riantsoa Rakotondrainibe, sacré en 2024 à Dijon, et de Carlos Rakotoarivelo, titré en 2007 à Pattaya.

Un troisième titre dans le viseur

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Place ensuite aux épreuves en triplette durant les trois jours suivants. Les cinq tours qualificatifs se dérouleront tout au long de la journée du dimanche 22 novembre. À l'issue de cette phase, les trente-deux équipes les mieux classées disputeront les barrages (ou matchs de cadrage) du championnat du monde, tandis que celles classées de la 33e à la 48e place joueront la Coupe des nations.

Les huitièmes et les quarts de finale auront lieu lundi après-midi. Mardi 24 novembre, les demi-finales de la Coupe des nations puis celles du championnat sont prévues vers 6 h, heure malgache, avant la finale de la Coupe des nations à 9 h 30 et la finale mondiale à 13 h.

En triplette, Madagascar vise un troisième sacre mondial après ceux de 1999 et de 2016, alors que l'équipe formée par Zigle, Faratiana Rakotoniaina alias « Tiana kely », Faly Donald Andrianantenaina et Christian Andriantseheno dit « Racle » s'était inclinée en finale (11-13) face à l'Italie (Diego Rizzi, Andrea Chiapello, Alessio Cocciolo) lors de l'édition 2024. Ce rendez-vous réunit l'élite de quarante-huit nations : vingt pour l'Europe, treize pour l'Afrique, dix pour l'Asie, trois pour l'Amérique et deux pour l'Océanie.